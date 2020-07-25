Pandemi döneminde 540 adet paspas ürettiler - Son Dakika

Ülkemizdeki Kovid-19 pandemi döneminde Milas Mesleki Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi ve Muğla İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında il ve ilçelerde yapılan LGS sınavında okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün dezenfektan paspas ihtiyacının karşılanması amacıyla okulun döner sermaye saymanlığındaki öğretmen, öğrenci ve diğer personelleriyle alüminyum paspas ve kauçuk paspas üretimi yapıldı.

1 Temmuz tarihinden itibaren 9 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 idareciyle üretime başladıklarını belirten Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz, "Şimdiye kadar 540 adet paspas ürettik. İlk etapta ürettiklerimizi Muğla genelindeki okullarda kullanılmak üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Amacımız pandemi döneminde okullarımıza hijyen alanında destek vermek. Talep edildiği takdirde üretmeye devam ediyoruz" dedi.

540 paspasın 75 adedinin Milas'taki özel ve devlet okullarına, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine teslim edildiğini ifade eden Öz, "Bu kapsamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz üretime destek vererek ve üretim yaparak mesleki yönden kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA