Üye Girişi
PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI - Son Dakika

PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI

16.11.2021 11:23

KORONAVİRÜS bulaş riskini azaltmak için pandemi döneminde otellerin açık büfe restoranlarında uygulanan 'tabaklara porsiyon' sayesinde yiyecek israfının yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

KORONAVİRÜS bulaş riskini azaltmak için pandemi döneminde otellerin açık büfe restoranlarında uygulanan 'tabaklara porsiyon' sayesinde yiyecek israfının yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

Turizm kenti Antalya'da her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan 5 yıldızlı turizm tesisleri, yıllardır 'her şey dahil' hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında tatilci turizm tesisinin açık büfe restoranından istediği ürünü istediği kadar alabiliyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında tatilcilerin gıdaya teması yasaklanarak, hem otel çalışanları hem de tatilciler bulaş riskinden korundu. Özellikle açık büfe restoranlardaki israfın büyük oranda önüne geçildi.

TABAKLARLA PORSİYON UYGULAMASI İSRAFI ÖNLEDİ

Tatilciler açık büfe restoranda yine istedikleri yiyecekten istedikleri kadar yiyebildi ancak bu kez otel çalışanları camlı bölmeler ardından tatilcilere yiyeceklerini porsiyonlar halinde verdi. Masalardaki tabak sayısı azaldı, küçülen porsiyonlarla israf edilen gıda miktarı da azalmış oldu.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, tatilcilerin çoğunluğunun tek tabak içerisinde tatlı, tuzlu, ekşi, acı, karbonhidrat ve protein ağırlıklı yiyecekleri yeme alışkanlığı edindiklerini fark ettiklerini söyledi. Bu alışkanlığın sağlıklı olmadığını ifade eden Kızıldağ, 'Koronavirüsün belki de tek faydası bu oldu. İsrafın önüne büyük ölçüde geçildi. Tatilciler önceden istedikleri ürünü kendileri alıyordu. Tabak tabak alınıyordu ama ne yazık ki bu tabakların büyük kısmına dokunulmuyordu bile. İsraf oluyordu. Gıdaya ulaşmanın zor olduğu günümüzde israf gerçekten üzücü. Yiyecekler artık tabaklarda porsiyon olarak sunuluyor. Tatilcilerimiz yine istedikleri kadar yiyebiliyor ama otel çalışanlarımız servisi yapıyor. Tespitimize göre israfın yüzde 30-40 oranında azaldığını gördük. Bu durumun diğer otellerde de böyle olduğunu görüyoruz dedi.

Restoran şefi Gökhan Çirkin de koronavirüsten önce masaların tabaklarla dolu olduğunu belirterek, 'Şimdilerde hem tabak sayısı hem de arta kalan yemek oranı büyük oranda azaldı dedi.

'TEDBİRLERİN FAYDASI İSRAFI ÖNLEMEK OLDU'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, otellerin içinde ve açık büfe restoranlarında pandemi döneminde alınan tedbirlerle bulaş riskinin en aza indiğini söyledi. Güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmetin tatilcilerden büyük beğeni aldığını da anlatan Yavuz, Tedbirlerin bir diğer faydası da israfı önleme noktasında oldu. Tabak tabak çöpe dökülen yiyecek oranı yüzde 30-40 oranında azaldı. Oteller pandemi dönemiyle koronavirüs öncesi dönem gıdaya harcadıkları bütçeyi ve alım yaptıkları ürünlerin miktarını kıyaslayınca bu sonuca aslında çok kolay ulaştılar dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI
PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI
PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI
PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI

Koronavirüs, Antalya, Turizm, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Örmek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı 11:28 Örmek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:22 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi 10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 10:23 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

Son Dakika Haberleri
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
11:24
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:33:10. #1.11#
SON DAKİKA: PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK BÜFE RESTORANLARDA İSRAF YÜZDE 40 AZALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement