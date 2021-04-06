Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu - Son Dakika

Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu

06.04.2021 09:59

Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu TACEV Genel Eğitim Koordinatörü, İsmail Bakal, "Dijital tüketici değil, üretici bir nesil yetiştirmek istiyoruz" TACEV Eğitim Vakfı, "Genç Kaşifler İşbaşına" projesi kapsamında pandemi sürecinde öğrencilere ücretsiz online kodlama...

Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu

TACEV Genel Eğitim Koordinatörü, İsmail Bakal, "Dijital tüketici değil, üretici bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

İSTANBUL - TACEV Eğitim Vakfı, "Genç Kaşifler İşbaşına" projesi kapsamında pandemi sürecinde öğrencilere ücretsiz online kodlama eğitimi veriyor. Kodlama eğitimi kapsamındaki bursta özellikle dezavantajlı bölgelere ulaşmayı hedefleyen programdan ilk ve ortaokul öğrencileri faydalanabilecek.

Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan öğrencileri yeni neslin eğitimi ile tanıştırmak, dünya ile rekabet etmeleri için gerekli şartlara hazırlamak amacıyla başlatılan program, 3 Mayıs - 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 25 Nisan'a kadar devam edecek başvurular, vakfın internet sitesindeki (www.tacev.org.tr) online form doldurularak yapılıyor. Programda Türkiye'nin önde gelen okullarında görev yapan uluslararası ödüllü eğitmenler gönüllü olarak yer alıyor.

Vakfın Genel Eğitim Koordinatörü İsmail Bakal yaptığı açıklamada program boyunca, her sınıf için özel olarak oluşturan müfredat sayesinde öğrencinin seviyesine uygun bir eğitim sunulacağını belirterek, 1 ve 2. sınıflara Blok Kodlamaya Hazırlık, diğer sınıflara ise Blok Kodlama Temel Eğitimi verileceğini ifade etti.

"Programı tamamlayan öğrencilerin yarısından fazlası ikinci seviye robotik ve kodlama eğitim almaya devam ediyorlar"

Öğrencilerin program boyunca, inovatif yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapacaklarını belirten Bakal, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini eğlenceli şeklide geliştirmelerine yardımcı olduklarını kaydetti. Bakal, "TACEV eğitim vakfı olarak Robotik ve Kodlama konusunda yaklaşık 2 yıldır öğrencilerimize, çeşitli seviyelerde ve yaş gruplarına yönelik yüz yüze eğitim verdik. Pandemi süreci ile birlikte eğitimlerimizi online olarak sürdürme kararı aldık. ve geçtiğimiz yılbaşında ilk Türkiye geneli online programımızı hayata geçirdik. Burada yaklaşık 250 öğrenciyi mezun ettik. Yaklaşık 9 haftalık bir programdı. Oldukça başarılı oldu, bu programı tamamlayan öğrencilerin yarısından fazlası şu an ikinci seviye robotik ve kodlama eğitim almaya devam ediyorlar" dedi.

"Bin öğrencimiz bu eğitim bursundan faydalanacak"

Yaklaşık bin öğrenciye burs verilmesinin hedeflendiği ve toplamda ise 5 bin öğrenciye ulaşılmayı düşündüklerini belirten Bakal, "Vakıf olarak kodlama eğitim bursu vereceğiz. Yaklaşık bin öğrencimiz bu eğitim bursundan faydalanacak. 5 bin başvuru almayı hedefliyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize sertifika veriyoruz online olarak. Öğrenciler bu sertifikaları kendi okullarında sosyal faaliyet puanı olarak da değerlendirebilirler. Bunun dışında çocuklarımızın bu derste kazandıkları en büyük kabiliyet, aslında hayatın her safhasında, her aşamasında, hangi meslekte kariyer yapacak olurlarsa olsun, faydalanacakları bir kabiliyet, bu da problem çözme kabiliyeti, yani algoritma mantığını kazandırmış oluyoruz öğrencilerimize. Bu aslında çocukların sebep-sonuç ilişki kurma kabiliyetini geliştirmesi ve bu şekilde kısa sürede problem çözme yeteneğini kazandırıyor" diye konuştu.

Temel eğitimlerde öğrencilere algoritma mantığının aktarılacağını kaydeden Bakal "Bu nokta çok önemli. Bunun için veriler arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilmeniz gerekiyor. Bu da öğrencilerin problem çözme yeteneğinin gelişmesini, beyninin sürekli iş geliştirmeye yönelik çalışmasını yani buluş yapabilecek bir bakış açısı kazanmalarını sağlıyor" dedi.

"Dijital tüketici değil, üretici bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Çocukların ve gençlerin zamanlarının önemli bir kısmını dijital tüketici olarak geçirdiklerini hatırlatan Bakal, "Burada hedefimiz gelecekte Türkiye'nin gelişmiş ülkeler liginde yer almasını sağlayacak insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmak. Vakfı olarak da Türkiye genelinde böyle bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. ve dijital tüketici değil, üretici bir nesil yetiştirmek. Teknolojiyi tüketici değil üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu
Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu
Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu
Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu

Türkiye, Pandemi, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde bin öğrenciye robotik ve kodlama bursu - Son Dakika


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