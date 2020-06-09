Pandemi döneminde çiftlere mutlu olma tavsiyeleri - Son Dakika

Pandemi döneminde çiftlere mutlu olma tavsiyeleri

Koronavirüs pandemisi sürecinde evlere kapanan çiftlere mutlu bir birliktelik için tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "Çiftler evin içerisinde bu süreçte farklı odalarda vakit geçirebilirler.

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Koronavirüs pandemisi sürecinde evlere kapanan çiftlere mutlu bir birliktelik için tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "Çiftler evin içerisinde bu süreçte farklı odalarda vakit geçirebilirler. Çiftler yine işe gider gibi kendi odalarında vakit geçirip işlerine odaklanabilirler. Araya özlem de gireceği için ilişkilerine olumlu yönden de katkı sağlamış olur" dedi.

"EŞLER YANLIŞ DEĞERLENDİRİYOR"

Çiftlerin evin içerisinde kişisel alanlar oluşturması gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "COVID-19 salgını süresince uzun süre birlikte vakit geçirmek durumunda kalan dinleme becerisi gelişmeyen, devamlı eşinin sözünü kesen, 'sen dilini' kullanan, eleştiren, yargılayan çiftler pandemi dönemini kötü geçiriyor.Çiftler birlikte olmayı bilmiyor ya da aynı evin içerisinde kendi işlerine, kendi sevdiği aktivitelerine zaman ayırmadığında bu durum onları olumsuz yönde etkiliyor. Hatta çiftlerden biri tek başına vakit geçirdiğinde eşi bu durumu yanlış değerlendirip bunu sorun haline çeviriyor. Yani "benimle hiç ilgilenmiyor" gibi işlevsiz değerlendirmeler sonucunda eşi ile tartışıyor" dedi.

"ZİHİN OKUMAYIN"

Evin içerisinde uzun süre birlikte yaşayan çiftlerde "zihin okuma" diye adlandırılan bilişsel çarpıtmaların arttığını belirten Kalabaş, "Eşine sormadan kafasındaki soruları "bunu demek istedi biliyorum" şeklinde kendisi cevapladığı için ya da partnerine düşünceleri, duyguları, ihtiyaçları vb. hakkında sorular yöneltmeden kendi düşüncesine göre yorumladığı için bu süreçte ilişkilerdeki anlaşmazlıklar arttı" diye konuştu.

"FARKLI ODALARDA VAKİT GEÇİRİN"

Çiftlerin iletişim sorunlarını gidermek için öncelikle karşılıklı dinleme becerilerini geliştirebileceklerine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "Birbirlerini dinlerken eşlerine vereceği cevabı düşünmeden sadece karşısındaki kişinin ne anlattığına odaklanmalılar. Aynı zamanda, biz dilini kullanmayı öğrenip birbirlerini suçlamaktan kaçınmalılar.  Evin içerisinde bu süreçte farklı odalarda vakit geçirebilirler. Çiftler yine işe gider gibi kendi odalarında vakit geçirip işlerine odaklanabilirler, hem araya özlem de gireceği için ilişkilerine olumlu yönden de katkı sağlamış olur" ifadelerini kullandı.

Şiddetli geçimsizlik, ayrılık, boşanma vb. gibi durumlar olmaması için önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Kalabaş, bir uzmandan psikolojik destek alınması konusunda da uyarıda bulundu.


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Pandemi döneminde çiftlere mutlu olma tavsiyeleri - Son Dakika
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