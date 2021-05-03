Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat - Son Dakika

Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat

03.05.2021 09:44
Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat, System.String[]

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Canan Tanrıöver, "Yetersiz fiziksel aktivite ile birlikte şeker içeriği yüksek yiyeceklerin de fazla tüketilmesi enerji dengesizliğine yol açtığı için çocuklarda kilo alımına neden olur" dedi.

Koronavirüs salgını, yetişkinleri etkilediği kadar çocukları da olumsuz yönde etkiliyor. Günlük hayatında arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak, yeteri kadar fiziksel aktivite gerçekleştiren çocuklar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle boş zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar veya televizyon başında geçiriyor.

Obezitenin çocukluk çağında önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Tanrıöver, çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasının erişkin yaşta ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi açısından çok büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. Bu nedenle obezite konusunda alınacak önlemlerin sadece çocuk için değil tüm aile fertlerini kapsaması gerektiğini vurgulayan Tanrıöver, "Çünkü sizlerin yapamadığı bir davranışı, çocuktan beklemek gerçekçi bir bakış açısı değildir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri, çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Israrcı Olmayın

Çocukların ebeveynlerinin duygusal durumlarından daima etkilendiklerini ifade eden Tanrıöver, "Özellikle pandemi döneminde ebeveynlerin hissettikleri endişe ve kaygı, çocukların duygu durumlarına da etki etmiş ve bu da yeme davranışını değiştirmiş olabilir. Çocuğun reddettiği bir yiyecek için ısrar etmek doğru bir çözüm olmayacaktır. Bu durumun geçici olduğunu bilin ve sadece güvende hissetmesini sağlayın. Sizin duygunuz değiştiğinde çocuğun yemeğe olan tavrı da değişecektir" diye konuştu.

Ana Öğün ve Ara Öğün Alışkanlığı Kazanılmalı

Çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak isteyen ailelerin bazı konularda dikkatli olması gerektiğini dile getiren Dyt. Tanrıöver,çocukluk döneminde bütün besin öğelerinden zengin ve dengeli bir şekilde beslenilmesi gerektiğini söyledi. Üç ana öğünle beraberinde 2-3 ara öğünün de mutlaka yapılması gerektiğini belirten Dyt. Tanrıöver, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle kahvaltı öğünü çocukluk döneminde hem büyüme ve gelişmesi için hem de okul performansı için oldukça önemlidir. Gece boyunca harcanan enerji ile karbonhidrat depoları boşalmakta ve kan şekeri seviyesi düşmektedir. Çeşitli besin gruplarının bir arada olduğu sağlıklı kahvaltı öğünü hem kan şekeri dengesini sağlamakta ve çocuğun zihinsel gücünü desteklemektedir. Öğünlerde; sebze, meyve, yoğurt, tahıl, et ve süt ürünleri gibi besinler dengeli bir şekilde tüketilmelidir"

Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat

Sağlıklı Beslenme, Koronavirüs, oyunlar, Enerji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Pandemi döneminde çocuklarda beslenmeye dikkat - Son Dakika


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