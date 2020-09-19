Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar "Palandöken Yaz Şenlikleri"nde doğayla buluştu - Son Dakika

Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar "Palandöken Yaz Şenlikleri"nde doğayla buluştu

Erzurum'da, ebeveyn ve çocuk kampı gibi ilk kez düzenlenen "Palandöken Yaz Şenlikleri" başladı.

Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar

Erzurum'da, ebeveyn ve çocuk kampı gibi ilk kez düzenlenen "Palandöken Yaz Şenlikleri" başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti kenarındaki Konaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek şenlik çeşitli etkinliklerle başladı.

Etkinlikte, kano, bisiklet turları, dağ yürüyüşleri, at safari, olta balıkçılığı, ebeveyn çadır kampları, dev salıncak, hamakta uyuma gibi aktiviteler bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ve yarın sona erecek etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, yaz boyu, yerli turistler ve Erzurum halkının adrenalin ihtiyacını gidermek adına çeşitli aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Aktivitelere çadır kampını da eklediklerini dile getiren Bağrıyanık, söz konusu kampın duyurulmasıyla kısa sürede ilgi gördüğünü aktardı.

Bağrıyanık, ailelerin çocuklarıyla aynı ortamda bulunmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Formatımız ebeveyn ve çocukların aynı anda belirli bir lokasyonda vakit geçirmeleri, doğayla iç içe olmalarını sağlamak amaçlıydı. Organizasyonun içeriğinde çeşitli doğa sporları var. Kano ve rafting var. Bisiklet ve trekking turumuz var. Diğer taraftan da geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk var. Burada gösterilerimiz oldu. Çadır kampı bizim ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon. Özellikle katılımcıların isteği bizi son derece mutlu etti."

Pandemi koşulları nedeniyle kontenjanı kısıtlı tutmaya çalıştıklarını da ifade eden Bağrıyanık, 15 günde bir ve yaz boyu ve kışın da olmak üzere çadır kamplarını özellikle ebeveyn çocuk konseptinde yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Ailelerden etkinliklere tam not

Ergün Duman ise kampa ailecek katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu, okçuluk, atçılık ve kano gibi sporlarla güzel zaman geçirdik." dedi.

Nurgül Üst de Erzurum'da böyle organizasyonların yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını, özellikle de ebeveynler için yapılmasının pandemi sürecinde ailelere olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Liza Nur Bozkaya da pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla evdeki öğrenciler olarak çok sıkıldıklarını anlatarak, "Kamp herkes için iyi bir aktivite oldu. Erzurum'da da ilk defa yapılan etkinlik çok eğlenceli geçti." diye konuştu.

Palandöken, Erzurum, Çocuk, Kano, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar 'Palandöken Yaz Şenlikleri'nde doğayla buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi         
19:13
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı         
18:54
Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi         
17:54
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 19:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde ebeveyn ve çocuklar "Palandöken Yaz Şenlikleri"nde doğayla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei