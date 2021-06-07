Pandemi Döneminde Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Gerçekleşti - Son Dakika

Eğitimin sonunda, katılımcıların sorularının yanıtlandı ve Uz. Hem. Gülsün Özçelik'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban'nın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, Üniversitemiz Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Uz. Hem. Gülsün Özçelik, "Pandemi Dönenimde Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitimi gerçekleştirdi.

Pandemi Döneminde Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen "Pandemi Dönenimde Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitim, 4 Haziran 2021 tarihinde Google Meet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.

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