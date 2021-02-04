Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı

Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı

04.02.2021 09:29

Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kontrollü sosyal hayat, vatandaşları farklı uğraşlara yönlendirdi.

Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kontrollü sosyal hayat, vatandaşları farklı uğraşlara yönlendirdi. Pandemi döneminde Hatay'da evlerinin balkonlarında veya çatılarında güvercin besleyen vatandaşların sayısı arttı.

Pandemi döneminde, koronavirüsün bulaş riskini en aza indirmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kontrollü sosyal hayat, çok sayıda vatandaşa yeni uğraşlara yöneltti. Hem evde olup hem de güzel zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, evlerin balkonunda veya çatılarında güvercin beslemeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesinin semalarında güvercinlerin uçuşları görsel şölen oluşturuyor. Kuş besleyenlerin sayısı artınca, güvercin yemi satışları da ikiye katlandı.

GÜVERCİN YEMİ SATIŞLARI ARTTIAntakya'da pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısının bir hayli fazlalaştığını, bu da yem satışlarını arttırdığını aktaran esnaf Sedat Bozkurt, şunları söyledi:

"Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı. Dolayısıyla yem satışlarımızda da artış oldu. Günlük ortalama 50 ile 100 kilogram yem satarken, pandemi dolaysıyla satışlarımız 200 kilogramı buldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evden çıkma olmayınca, komşusunda veya çevresinden gören kişiler de buna meylederek güvercin beslemeye başladı. Güvercinler için buğday, mısır, beyaz darı, aspir, fiğ, karışık yem çeşitlerini satıyoruz."Bozkurt, güvercin yemi kilogram fiyatlarının ise 2 TL ile 5 TL arasında değiştiğini söyledi.

'GÜVERCİN BESLEMEK BENİ RAHATLATIYOR'

Pandemiden dolayı güvercin besleyen kişi sayının arttığını ve özellikle erkeklerin kısıtlama günlerinde bunu bir hobi olarak yaptığını söyleyen, kendisi de güvercin besleyen Mehmet Deviren, "Kendimi bildim bileli, güvercin besliyorum. Güvercin beslemek beni rahatlatıyor, hele bir de hava güneşliyse tadına doyulmaz. Şimdi bana sorsan, satılacak kuşun var mı desen bunlardan satmam. Beğendiğim kuşlar hele ki ev de tapulasan vermem. Pandemiden dolayı, hobi amaçlı hayvan besleyenler oldu, çok da çoğaldı. Ama pandemi bitti mi bu hobi de son erecekse, hiç başlamasınlar daha iyi. Eğer hayvanları gerçekten seviyorsanız, pandemiden sonra da değer verin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Türk Lirası, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, değişim mesajı verdi
09:44 Kılıçdaroğlu'na bir darbe de yol arkadaşı Bülent Tezcan'dan: Genel başkanla birlikte tüm kadro değişmeli
09:30 Icardi olmazsa o var! Galatasaray, Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi
09:25 Eski Fenerbahçeli, Aslan oluyor! Galatasaray asıl bombayı Icardi transferi olmazsa patlatacak
08:53 Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değiştiren Mika Can Raun ile birlikte görüntülendi
08:48 Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz ile cinsiyet değiştiren Mika Can Raun birlikte görüntülendi
08:29 Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan sarmaş dolaş pozu! Dünyaca ünlü müzik grubunun konserine gittiler
08:25 Kural bozan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'yla sarmaş dolaş pozunu paylaştı
08:27 Arda Güler'in Avrupa transferi, babasının yüksek komisyon isteği nedeniyle zora girdi
08:23 Arda Güler'in babasından Avrupa'nın dev kulüplerini şoka sokan talep! İstediği komisyon olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 10:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement