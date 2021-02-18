Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, Kayseri'de sigortalı sayısı arttı - Son Dakika

Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, Kayseri'de sigortalı sayısı arttı

18.02.2021 14:48
Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, Kayseri'de sigortalı sayısı arttı, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, pandemi dönemine rağmen Kayseri'de 2020 yılı içerisinde sigortalı çalışan kişi sayısının 32 bin 576 arttığını söyleyerek, "Şuan da organize sanayi destan yazıyor ve tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun çalışıyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, pandemi dönemine rağmen Kayseri'de 2020 yılı içerisinde sigortalı çalışan kişi sayısının 32 bin 576 arttığını söyleyerek, "Şuan da organize sanayi destan yazıyor ve tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun çalışıyor" dedi. Kayseri'de özel ve kamu hastanelerinde günde 30 bin kişinin muayene olduğunu da söyleyen Hasgül, SGK'nın aylık ödemesinin 300 milyon TL olduğunu kaydetti.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kayseri'de pandemi döneminde işçi artışının yaşandığını kaydeden Hasgül, 2020 yılı içerisinde sigortalı çalışan sayısında 32 bin 576 artışın yaşandığını belirtti. Hasgül, "2020 yılı bana göre dünyada hiç kimsenin hatırlamak istemeyeceği bir yıl oldu. Özellikle 2020'nin Ocak ve Şubat aylarına baktığımız zaman sanayide işçi artışı meydana geliyor, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak üzereyiz derken, dünyayı kavuran bir hastalık ile ülkemizde karşı karşıya kaldı. Burada değerlendirme yaparken biz sigortalı sayısını dikkate alarak konuyu değerlendirmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Kayseri için sigortalılara baktığımız zaman yarı yarıya yani, yüzde 50'si hizmet sektöründe yüzde 50'si ise üretim sektöründe çalışıyor. Bu noktada yüzde 50'si hizmet sektöründe olan kısımda çok fazla bir kesinti meydana gelmedi. En fazla 1 ay gibi bir beklenti oldu. Burada hastalığın ortaya çıkması ve yayılmasının ardından hükümetimizin aldığı tedbirler noktasında işletmelerin bir kısmı kısa çalışmaya başvurdular. Ancak, çok kısa süre içerisinde dönende oldu, bir ay içerisinde dönen de oldu" ifadelerini kullandı.

"Organize sanayi bölgesi tarihinde hiç olmadığı kadar çalışıyor"

Hasgül, sigortalı çalışan kişi sayısının rakamlarını paylaşarak, "Kayseri'de 1.1.2020'de sigortalı çalışan kişi sayımız 238 bin 376 idi. Kasım sonu itibariyle bu rakam 270 bin 952. Kayseri'de 32 bin 576 kişilik artış meydana geldi. Burada hizmet sektörü ile üretim sektörünü ayırt etmek gerekir. Hizmet sektörümüz şuan itibariyle yeterince çalışamıyor. Alınan tedbirler dolayısıyla ya paket servisi yapıyor ya da işletmeler kapalı. Birçoğu kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Ancak, üretim sektörü o kadar arttı ki, organize sanayi de cumartesi ve Pazar günü bir fabrikalara gittim ve işletmelerin gece 12'de çalıştığını gördüm. Üretim sektörü o kadar arttı ki, hizmet sektöründeki durağanlığı da sırtladı. Buna rağmen 32 bin 476 kişilik sigorta sayısında artış meydana geldi. Yani yüzde 12 artış ve bu normalden daha fazla bir büyüme. Bunun tabi ekonomik bir sebebi vardır ve bu sebebi de ben dünyanın Çin'den vazgeçip, bazı maddelerin temini konusunda Türkiye'ye dönmesine bağlıyorum. Üretim sektörü şu anda hizmet sektörünü sırtlamış durumda tamamen ve bu artışlar bizim tahsilatlarımıza da yansıyor. Şu an Organize Sanayi destan yazıyor ve tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun çalışıyor. Bu bahsettiğim rakamlar, staj ve kısa vade ödeneği alanlardan arındırılmış rakamlar. Yani bilfiil iş yerlerinde çalışan sigortalıların sayısı bu rakam" dedi.

Bağ-Kur'lu kişi sayısı hakkında da bilgiler veren Hacı Ali Hasgül, "Bağ-Kur'lulara baktığımızda da 46 bin 176 imiş Kayseri'de ama 47 bin 317 olmuş. Yani bin 141 tane de esnaf artmış. Emekli Sandığı olarak baktığımızda, 952 kişilik bir artış var. Bunların içerisinde yani 238 bin 376 kişinin içerisinde de bizim emekli ettiklerimiz de var. Bu yeni bir artış değil yani düşenlerle beraber. Bunun sağlamasını da 385 bin 367 kişi 1 Ocak itibariyle bakmakla yükümlü durumdaymış. Yani bir sigortalının bakımına muhtaçmış. Bu rakam Kasım sonunda 372 bine düşmüş. Yani burada da 12 bin 659 kişi birinin bakımından kurtulmuş ve çalışma hayatına girmiş. Biraz önceki dediklerimin sağlamasını buradan yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Korona virüs tedavisi gören bir kişi için hastaneye günlük 700 TL ödeme yapıyoruz"

Hasgül, "Sağlık personelimiz 1 yıldır çok yıprandı., sağlık personellerimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Covid hastaları için günlük 700 TL ödeme yapıyoruz ama burada kar ve zarar hesabını asla yapmıyoruz. Hastamızın tedavisi ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılır ve SGK'da parasını öder. Hasta orada 1 ay da kalsa 1 gün de kalsa ne kadar masraf yapılırsa yapılsın 1 kuruş para ödemiyor" diye konuştu.

"Suriyelilere 'maaş bağlanıyor, SGK bunu karşılıyor' ifadeleri yanlış"

SGK İl Müdürü Hasgül, "Suriyeliler ülkemizin artık kaçınılmaz bir gerçeği ve bunu kabul ederek yaşamamız gerekiyor. Hal böyleyken tabii ki insan oldukları için yemek, içmek, barınmak, hastalanmak ve yaşamını devam ettirmek zorundalar. Bu süreç içerisinde hastaneye gitmeleri kaçınılmaz ancak Suriyelilere maaş bağlanıyor veya SGK bunu karşılıyor gibi bir şey yok. Söylenen husus tamamen İl Göç İdaresi tarafından finanse ediliyor. İlaçları dahil tamamına onlar bakıyor sadece ilaçların kontrolünü yapmamız için bize gönderiyorlar. Biz de bunların ilaçların kontrolünü yapıyoruz sadece görevimiz bu. SGK bununla ilgili bir taraf değil" ifadelerini kullandı.

"Aylık ödememiz 300 milyon TL"

SGK'nın görevlerinden bir tanesinin de çalışma hayatının denetimi ve kontrolü olduğunu dile getiren Hasgül, "Bunun kontrolünü biz yapıyoruz. İkincisi, prim toplar. Bu topladığı primler ile emekli maaşı dağıtır. İş kazası durumlarında direk yardım yapar. Aynı zamanda da yaşayan herkesin sağlığa harcadığı işlemlerin finansmanını biz yaparız. Bize bağlı yerlerde günde yaklaşık 30 bin muayene oluyor. Hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, medikalcilerin, optikçilerin ve diğer sağlık kurumlarının tamamının finansmanı SGK tarafından yapılmaktadır. Bunlar için ay içerisinde ödenen miktar yaklaşık 300 milyon TL'dir.

Kayseri'de SGK İl Müdürlüğü'ne bağlı 34 denetim elemanının sahada denetimlerini sürdürdüğünün altını Çizen Hasgül, "Bizde 34 tane denetim elemanı var. 34 kişi Kayseri'de denetim yapıyor. Bunların hepsi konusunda çok deneyimli arkadaşlarımız. Kayseri'de sigortasızlık şikayetlerini, sahte sigortalılık denetimlerini yapıyor. Biz 112 gün analık parası ödüyoruz. Burada bu parayı alabilmek doğumdan önce 90 gün sigortalı olmak yeterli. Bunun karşılığında belirli bir miktar işgöremezlik ödemesi yapıyoruz. Biz burada sağlık yardımlarını karşılıyoruz. Bu durumdan faydalanmak için sahte sigortalılık yoluna tevessül edenler oluyor. Bu konuda da denetimlerimiz sürüyor" dedi. - KAYSERİ

Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, Kayseri'de sigortalı sayısı arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Lirası, Kayseri, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, Kayseri'de sigortalı sayısı arttı - Son Dakika


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