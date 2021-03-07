Pandemi Döneminde İklimlendirme Sektörü- İhracat Nasıl Etkilendi?

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, pandemi döneminde iklimlendirme sektörü hakkında açıklama yaptı.

İklimlendirme ve havalandırma sektörünün bir sistem içerisinde olduğunu, havalandırma sistemlerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Daha öncesinde lüks olarak görülen havalandırma sisteminin günümüzde cam açılmadığı için modern binaların ayrılmaz parçaları haline geldiğini belirtti.

Havalandırma sisteminin doğru çalıştırıp, sağlığı korumak için filtrasyonlara önem verilmesinin ciddi bir teknik sorun olduğunu vurgulayan Eroğlu, hassas filtre kademeleri ve taze havalı sistemlerin ilk önce ele alınması gereken konu olduğunu ifade etti.

Sağlıklı ortam havasının sağlanması için öncelikle havalandırma süresi ve debisinin artırılması gerektiğini, tesislerin boşaldıktan iki saat sonrasında klimaların durdurulmasının faydalı olacağını, gece klima santrallerinin düşük debide çalıştırılmasının ve tuvalet egzozu sisteminin sürekli çalıştırılarak negatif basınçta tutulmasının alınabilecek önlemler arasında olduğunu söyledi.