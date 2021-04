Pandemi döneminde ilgiyi arttıran karavanlarda fiyatlar da arttı? - Son Dakika

Pandemi döneminde birçok insanın sahip olmak istediği karavanların çeşitli modelleri İstanbul'da düzenlenen fuarda karavan severlerle kavuştu. Fuara karavan almak için gelen Gökhan Kubilay, 'Türkiye karavan üretiminde inanılmaz ilerledi. Karavanın gelecekte hem pandemi etkisi hem de kültürel değişimden dolayı çok popüler bir gezi ve tatil aracı olacağına inanıyorum. Fakat ne yazık ki karavanların fiyatında, pandemi döneminde artan arz ve ham madde maliyetlerinden dolayı artış oldu. Ama buna rağmen insanların tercihi karavanla tatile çıkabilmek, değişik deneyimler yaşayabilmek' dedi.

TÜYAP'ın 2-10 Nisan tarihlerinde düzenlediği İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist ile karavan tutkunları bir araya geliyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda her bütçeye uygun karavan modelleri bulunuyor. Değişik ihtiyaçlara göre karavanların fiyatlarının 46 binden başlayıp 1 milyona kadar ulaştığı fuarda Pınar Altuğ'un da bir karavan aldığı öğrenildi. Fuara sektörle ilgili yüze yakın önemli üreticiler ve dünyanın dev markalarının katıldığını belirten Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'Şu anda yüze yakın karavan ve karavanla ilgili ekipman, aksesuarlar sergileniyor. Fuara yoğun ziyaret ve inanılmaz talep var. 4 gün içinde 70'e yakın karavan satıldı. 200'ün üzerinde ise sipariş alındı. Türkiye'deki karavan satışlarına bu fuar yüzde 20 katkıda bulunacak' diyerek 13 Nisan'a kadar yoğun satış beklediklerini vurguladı.

'KARAVAN İZOLE YAŞAM VE TATİL SUNUYOR'

Fuarda her bütçeye uygun karavan olduğunu belirten Ersözlü, 'Pandemi döneminde de karavana ilgi oldukça arttı. İnsanların daha çok izole yaşam ve tatil ihtiyacı var. Karavan bu ihtiyaçlar için çok büyük bir örnektir. Her keseye, bütçeye uygun karavanlar sergileniyor. Karavan çeşidi çok. Örneğin elektrikli ve hibrit karavanlar var. Çekme karavanlar çok ilgi görüyor. Çünkü fiyatı ucuz ve yer sorunu olmadan her yere gidebilecek imkan sağlıyor. Bu yüzden de satışı fazla. Motokaravanı da çekme derdi istemeyen insanlar alıyor' dedi.

'SANAT DÜNYASININ DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Ersözlü, 'Fuara gelen ziyaretçiler kozmopolit bir yapıda. Daha çok hayatında doğayı, doğa ile baş başa kalıp sakin ortam yaşamak isteyip yeni yerler keşfetmek isteyen doğa tutkunlarının burayı ziyaret ettiğini görüyoruz. Tabii kültür sanat, sinema ve müzik dünyasından önemli isimlerini de ağırlıyoruz. Örneğin Şevval Sam, Kenan Doğulu ve Pınar Altuğ da davetlilerimiz arasında' diyerek sözlerini sonlandırdı.

'KARAVAN PARK ALANLARI ÇOK KISITLI'

Fuara ziyarete gelen Gökhan Kubilay, 'Çok önceden beri doğa sporlarına büyük merakım vardı. Uzun yıllar hep çadırlarda gezdim. Şimdi kızımı da doğa sporları akımına çektim. Birazcık daha konfora düşkün olmaya başladık. Ama bizdeki konfor karavan boyutundaki konfor. O yüzden çekme römork ya da motokaravan almayı düşünüyorum. Türkiye karavan üretiminde inanılmaz ilerledi. Karavanın gelecekte hem pandemi etkisi hem de kültürel değişimden dolayı çok popüler bir gezi ve tatil aracı olacağına inanıyorum. Tek ihtiyacımız olan karavancılığa biraz daha geniş yer ayırabilmek. Türkiye'de ne yazık ki karavan park alanları çok kısıtlı. Devletin ve toplumun buna biraz daha destek vermesi gerekiyor' dedi.

'EN ÇOK İLGİYİ 1 MİLYONLUK KARAVAN ÇEKİYOR'

Yüzde yüz yerli üretimin yapıldığı bir karavan üretim firmasında çalışan Yavuz Saraç, en çok ilgi gören modelin Oto 600 modeli olduğunu belirterek 'Bunu özellikle özel isteyen müşterilerimize yapıyoruz. 150 metrekarelik ev size ne sunuyorsa bu modelin içerisinde de yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Kendi enerjisini kendi görüyor, yüksek kapasiteli su haznesi var. Bu büyük model 1 milyon liradan başlıyor, üzerine eklenen opsiyonlarla fiyat ufak da olsa değişebiliyor. Çekme modellerimiz ise 100 bin liradan başlıyor. En çok alınabilen karavanımız ise İZZ 458 modeli, yani küçük çekme karavan. Bu karavan 4 kişilik. Kendi ısıtıcı sistemi ve buz dolabı var. Güneş paneli mevcut. Büyük karavanda sunulan şeylerin hepsi onda da sunuluyor. Sadece sunulan şeyler daha küçük bir ortamda oluyor' açıklamalarında bulundu.

'DÜŞÜK BÜTÇELİLERİN GÖZDESİ: MİNİK KARAVAN'

Başka bir yüzde yüz yerli üretim firmasında Satış Sorumlusu olan Burak Şahin ise 'Fuarda lansmana yaptığımız farklı ürünlerimiz var. Fakat bunların en temeli minik karavanımız. Bu karavan, fuarın avantajlı ürünüdür. Fuarın en düşük fiyatlı ürünlerinden birisidir. Bu karavanın 39 bin lira artı KDV standart donanım başlangıç fiyatı var. Düşük bütçeli aileler için yapılmıştır. Çok fazla ilgi gören bu minik karavana Katar ve Fransa'dan sipariş aldık. Yurtiçinden de çok talep var. İnsanlar daha çok pahalı karavanları istiyor fakat bu karavanı bütçesinden dolayı başlangıç yolu olarak seçiyor' şeklinde konuştu.