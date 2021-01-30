Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı
30.01.2021 12:58
Brezilyalı 31 yaşındaki Luan Irving Dos Santos Monteiro isimli jigolonun, pandemi döneminde parası bitince uyuşturucu kaçakçılığına başladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay midesinde bulunan 2,6 kilo ağırlığındaki 101 paket uyuşturucu ile yakalanan adamın, 4 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
Brezilya'nın Macapa kentinde yaşayan 31 yaşındaki jigolo, geçen ay Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nda durdurulmuştu. Midesinde bulunan 2,6 kilo ağırlığındaki 101 paket kokain, X ışınları sayesinde tespit edildi. Brezilya'da jigololuk yapan adam, pandemi dolayısıyla mesleğini yapamadığını bundan dolayı da uyuşturucu kaçakçılığına başladığını belirtti.
"SORUMLULUK BANA AİT"
Sao Paulo'dan Londra'ya uçan uyuşturucu kaçakçısı jigolo, "Kimse benden İngiltere'ye bir şey getirmemi istemedi. Sorumluluk bana ait." dedi. Piyasa değeri 98 bin sterlin olan uyuşturucun midesinde patlama ihtimaliyle hayatını kaybedebilecek olan genç adam, dört yıl hapis cezası aldı.
Son Dakika Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı