Pandemi Döneminde İsg – Uzaktan Çalışmada İş Güvenliği

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, pandemi döneminde uzaktan/evden çalışmada iş sağlığı ve güvenliği hakkında açıklama yaptı.

Pandemi döneminin iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Özcan, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece iş yeriyle ilgili olmadığını ve evde, toplu ulaşımda, alışveriş merkezinde de risklerin olduğunu belirtti.

Özcan, "Her zaman deprem karşımıza

çıkabilir. Her zaman benzer bir örnekle karşılaşabiliriz ya da bu ortamlarda

karşımıza bulaşıcı hastalıklar da çıkabilir. O yüzden sağlık ve güvenlik

tanımı, aslında geniş bir ifadeyi kapsıyor." dedi.