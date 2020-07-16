Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu - Son Dakika

Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası


425 bin firmanın üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.


İTO'dan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı 3 sektör, 957 firma ile 'perakende ticaret', 658 firma ile 'konut inşaatı' ve 522 firma ile 'bilgi teknolojileri' oldu.


Bu sektörleri 512 firma ile 'hazır giyim ve konfeksiyon', 447 firma ile 'toptan ve dış ticaret', 434 firma ile 'işletme destek hizmetleri', 402'şer firma ile 'restoran ve yiyecek içecek hizmetleri' ile 'bilgi, iletişim ve medya', 345 firma ile 'ilaç ve tıbbi cihaz' ve 277 firma ile teknik hırdavat sektör grupları izledi.


Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO'daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti.


Avdagiç, "İTO'da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019'da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6'ncı sıradan 3'üncü sıraya yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9'uncu oldu. Bu sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz" dedi.


Yapılan açıklamada, Oda üyesi firmaların 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, 1.325 kapasite raporu ve 99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği bilgisine de yer verildi.


En çok firmanın kurulduğu 20 sektör


Sektör Yeni kurulan firma sayısı (1 Nisan-12 Temmuz 2020)


Perakende ticaret 957, konut inşaatı 658, bilgi teknolojileri 522, hazır giyim ve konfeksiyon 512, toptan ve dış ticaret 447, işletme destek hizmetleri 434, restoran ve yiyecek içecek hizmetleri 402, bilgi, iletişim ve medya 402, ilaç ve tıbbi cihaz 345, teknik hırdavat 277, toptan gıda ve temizlik ürünleri 269, motorlu taşıt satış ve servisi 253, mimarlık ve mühendislik 235, emlak müşavirleri 225, sağlık hizmetleri 217, taşımacılık ve lojistik hizmetleri 201, kozmetik 196, makina ve ekipmanları 176, telekomünikasyon 173, plastik ve kauçuk 168. - İSTANBUL

İstanbul, 1 Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
12:33
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 16:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]