Pandemi Döneminde İşverenin Alması Gereken Önlemler! – İş Sağlığı ve Güvenliği

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, pandemi döneminde işverenin alması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Özcan, işverenin pandemi
sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı makaleleri takip etmesi
gerektiğini belirterek maske ve dezenfektan seçiminin önemli olduğunu söyledi.
Maske ve dezenfektanların ruhsatlandırılması, belgelendirilmesi gibi süreçlerin
iş güvenliği uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Firma içindeki kişi sayısının ayarlanması ve vardiya sayısının artırılması gerektiğini belirten Özcan, firmaların sürdürülebilirlik savaşı vereceklerini ve marka yarışında kendilerini korumak isteyen firmaların mutlaka önlem alması gerektiğinin altını çizdi.
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