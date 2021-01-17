Pandemi Döneminde İşverenin Alması Gereken Önlemler! – İş Sağlığı ve Güvenliği

Firma içindeki kişi sayısının ayarlanması ve vardiya sayısının artırılması gerektiğini belirten Özcan, firmaların sürdürülebilirlik savaşı vereceklerini ve marka yarışında kendilerini korumak isteyen firmaların mutlaka önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

iş güvenliği uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Maske ve dezenfektanların ruhsatlandırılması, belgelendirilmesi gibi süreçlerin

gerektiğini belirterek maske ve dezenfektan seçiminin önemli olduğunu söyledi.

sürecinde Dünya Sağlık Örgütü 'nün yayınladığı makaleleri takip etmesi

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