'Pandemi döneminde iyi uyku, dengeli beslenme ve egzersizi bırakmayın' - Son Dakika

ANKARA'da Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Normal zamanda önem arz eden vücut bağışıklığı, pandemi döneminde ayrı bir öneme sahiptir. Yeterince uyumak, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz, sağlam bir ruh hali bunlardan birkaçıdır" dedi.

Liv Hospital Ankara Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, pandemilerin genellikle üç nedenle sönümlenerek etkisini kaybettiğini söyledi. Tok, "Ya virüs mutasyona uğrayarak insanları enfekte etme özelliği azalır, ya yaygın aşılama ile bağışıklık sağlanır ya da toplumun önemli bir kesimi enfekte olur ve artık virüs yaygın enfeksiyon yapamadığı için pandemi doğal olarak sonlanır. Virüsün mutasyona uğraması elimizde olan bir faktör değil. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar ve diğer ihtimal olan aşının da toplumun her kesimine ulaşmasına kadar tedbir haricinde elimizden çok fazla bir şey gelmeyecektir. O halde bize düşen pandeminin hangi nedenle olursa olsun bitmesini oturup beklemek değil, bu süreçte hayatı zorlaştırıp çekilmez hale getirmeden yeni bir hayat tarzı belirleyerek yola devam etmek olmalıdır. Diğer bir tabirle Covid-19 ile yaşamayı öğrenmek olacaktır" dedi.

'SAĞLAM RUH HALİ ÖNEMLİ'Covid-19 ile yaşamanın başlangıçta sıkıntılı bir süreç gibi gelebileceğini belirten Doç. Dr. Tok, "Konuya ilişkin toplum bilincinin oluşması ve alınan tedbirlerin maddi-manevi zorluklarının, yoğun bakım hastalarının zorluklarına kıyasla daha az olduğu konularında görüş birliğinin sağlanması, bu dönemin kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Pandemi dönemine hazırlıklı olmak için sadece virüsten korunma değil, aynı zamanda vücudun da buna hazırlıklı olması gerekir ki, bağışıklık en önemli faktörlerden biridir. Normal zamanda da önem arz eden vücut bağışıklığı, pandemi döneminde ayrı bir öneme sahiptir. Yeterince uyumak, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz, sağlam bir ruh hali bunlardan birkaçıdır" ifadelerini kullandı.'SOSYAL HAYATI KENDİNİZE ZEHİR ETMEYİN'Bu dönemi kolaylaştırmak adına bir takım pratik bilgilere de ihtiyaç olduğunu kaydeden Doç. Dr. Tok, şunları söyledi:

"Covid-19 ile yaşamda sürekli anlatılan temel tedbirlerin (maske, mesafe, hijyen) hayatımızda bir süre daha olacağını bilmeliyiz. Ancak sosyal hayatı kendimize zehir etmemek ve bu geçici dönemi kolaylaştırma adına bir takım pratik bilgilere de ihtiyaç var. Çünkü bazen gereksiz tedbir ve hassasiyetin de istenmeyen psikolojik sonuçları olacaktır. Bunları asgariye indirmek için özellikle sokağa çıkış kısıtlaması günlerinde yapacağımız basit aktiviteler oldukça etkili olacaktır. Site içi bahçe veya evde yürüyüş, aile içi keyifli sohbetler, ev sineması aktiviteleri, eskiden yüz yüze görüştüğümüz dost ve akrabalarla sosyal medya üzerinden mümkünse toplu ve görüntülü görüşmeler bunlardan sadece birkaçıdır."

- Ankara