Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri arttı - Son Dakika

Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri arttı

25.03.2021 16:11
Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri arttı, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırmada kadına şiddet ve kadın istihdamı haberlerinin, 2019 ve 2020 yıllarındaki medya yansımalarını ele aldı.

Medya Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırmada kadına şiddet ve kadın istihdamı haberlerinin, 2019 ve 2020 yıllarındaki medya yansımalarını ele aldı. Yapılan araştırmaya göre, pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri artarken, kadın istihdamına yönelik haber sayılarında azalma oldu.

Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak uygulanan kadına şiddet, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi. Kadına yönelik şiddete dair tepkiler, dünyada ilk olarak 1970'li yıllarda görünürlük kazanmaya başladı. Türkiye'de kadına şiddete yönelik çalışmalar 1980'lerden sonra hız kazansa da, şiddet maalesef son bulmayarak artmaya devam etti. MTM'nin araştırması, pandemi dönemiyle birlikte artış gösteren kadına şiddete yönelik haberlerin medya yansımalarını ele alırken, pandemi döneminde kadın istihdamına yönelik haber sayılarında azalma olduğunu da ortaya koydu.

Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberlerinde yüzde 6 artış yaşandı

2019 ile 2020 yıllarını karşılaştırarak ele alınan araştırmada, Covid-19 salgını sebebiyle sosyal hayatın sınırlandığı ve günün büyük bölümünün evde geçirildiği pandemi döneminde, kadına yönelik şiddet haberlerinde artış yaşandığını gözlemledi. En büyük artış yaşanan mecra ise yüzde 29 artış oranı ile TV haberlerinde yaşandı. 2019 yılında görsel basına kadına şiddet ile ilgili 11 bin 963 haber yansırken, 2020 yılında toplam 15 bin 441 haberde kadına şiddete yer verildi. Yazılı basındaki artış ise yüzde 5 oranında gerçekleşti.

2019 yılında 23 bin 338 haberde kadına şiddet haberleri yer alırken, pandeminin etkisi altında kalan 2020 yılında haber sayısı artarak 24 bin 517'ye ulaştı. Kadına şiddete yönelik haberlerde en az artış gösteren mecra internet medyası oldu. 2019 yılında 162 bin 92 haberde yer alan kadına şiddet haberleri yüzde 4'lük artış göstererek 168 bin 328 habere konu edildi. 2019 yılında gazeteler, dergiler, TV'ler ve internet medyasında toplam 197 bin 393 habere yansıyan kadına şiddet, özellikle pandemik kapanma dönemini kapsayan 2020 yılında şiddet vakalarının da artmasıyla yüzde 6'lık artış göstererek 208 bin 286'e ulaştı.

Kadın istihdamı haberlerinde yüzde 17'lik düşüş yaşandı

Kadınların iş gücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin yanı sıra ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru. Ülkemizde, kadınların çeşitli konularda eğitime çağırılması, onlara çeşitli girişimcilik destekleri sağlanması gibi birçok teşvik programı yapılsa da, Türk kadınlarının eğitim seviyesi, siyasete katılım ve çalışma oranları, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük seviyede yer alıyor.

MTM, 2019 yılında ve kadına şiddet haberlerinin artış gösterdiği 2020 yılında, kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili medyaya yansıyan haberleri de inceledi. Kadın istihdamı ile ilgili 2019 yılında tüm mecralarda toplam 88 bin 366 habere yer verilirken, pandemi etkisi altında kalan 2020 yılında, haber sayılarında yüzde 17'lik düşüş yaşandı ve 73 bin 721 haberde kadın istihdamı haberleri yer aldı. - İSTANBUL

Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri arttı
Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri arttı

Medya Takip Merkezi, Pandemi, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet haberleri arttı - Son Dakika


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