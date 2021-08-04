Pandemi döneminde kan vermekten korkmayın - Son Dakika

Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Abdullah Üzer, pandemi döneminde bazı vatandaşların vücut dirençlerinin düşmesinden korkarak kan vermekten kaçındıklarını, fakat kan vermenin olumlu yönlerinin olduğunu, bu süreçte kan vermenin vücut direncini etkilemeyeceğini, bu yüzden bağışçıların rahatlıkla Kızılay'a kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.

Türk Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi, kan bağışı yapmak isteyen kişiler için her ortamda çalışmaya devam ediyor. Kent Meydanı'na kurulan mobil kan merkezleriyle bağış yapmak isteyen kişilere ulaşıyor.

Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Abdullah Üzer, pandemi ortamı olsa bile kan bağışı yapacak vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrıda bulundu. Üzer, pandemi döneminde bağışçıların azaldığını ifade ederek, "Bizler de Doğu Anadolu Kan Merkezi olarak bünyemizde bulunan illerdeki sağlık kuruluşlarının kan ve kan ihtiyaçlarını karşılamak için birçok noktada kan bağış noktaları oluşturmuş durumdayız. Kan bağışını etkileyen birçok olumlu veya olumsuz faktörler vardır. Bunlar olumsuz hava koşulları olabilir, bazen ulaşımda sorunlar olabilir, olumsuzlukların üzerine bir de dünyamızı ve ülkemizi etkileyen pandemi de eklendi. İnsanların kalabalık ortamlardan uzak durmalarının sakıncalı olduğu söylendi. Bu da ister istemez kan bağışlarını etkiledi. Her olumsuz ortama rağmen hastalarımızın ihtiyacı olan kanı karşılama da özverili olmak zorundayız. Kan bağışı noktasında kök hücre projesi noktasında da önemli adımlar atıyoruz. İlik nakli bekleyen kök hücre konusunda bağışçı kazandırıyoruz. Pandemi hiçbir zaman bizleri etki altına almıyor çünkü bizleri bekleyen hastalarımız bulunmaktadır. Kan bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımızın bir takım çekinceleri olabilir, şunu bilsinler ki Türk Kızılay'ı olarak pandemi kuralları çerçevesinde kan alımlarını yapıyoruz" dedi.

"Vücut direnci düşmez"

Pandemi döneminde bağışçıların vücut direncinin düşmeyeceğini kaydeden Üzer, "Bağış yapan vatandaşlar şunu bilsin ki pandemide kan verirsem vücut direncim düşer mi, asla böyle kaygıları olmasın, kan bağış noktalarımıza gelip güvenli şekilde kan bağışında bulunabilirler. Bilinmeli ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, ameliyat olacak hastalarımız bulunmaktadır, tedavi görmek isteyen kanser hastalarımız var, bu vatandaşların ihtiyaçları devam etmektedir. Türk Kızılay'ını gören vatandaş bizleri yalnız bırakmıyor. Ortak kan bağış kampanyaları düzenleniyor, hastalarımıza 7/24 hizmet veriyoruz. Bizler sağlığın birer parçasıyız ve kimselerin sağlığı ile oynayamayız. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı, kamu kuruşları bizlerle görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yaşanan afetin büyüklüğü ne olursa olsun Türk Kızılay'ı bunların üstünden gelir. Vatandaşların hiçbir kaygısı olmadan gönül rahatlığı ile kan merkezlerine giderek gönül rahatlığı ile kan bağışında bulunmaları konusunda da uyarılar yapıldı" şeklinde konuştu. - ERZURUM