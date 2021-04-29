Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü - Son Dakika

Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü

29.04.2021 13:42

Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü 'Tam kapanma' süresince KETEM'ler hizmet vermeye devam edecek Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr.

Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü

'Tam kapanma' süresince KETEM'ler hizmet vermeye devam edecek

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kök:

"Rahim ağzı kanseri erken teşhisle tamamen önlenebilir bir kanser"

ANKARA - Pandemi döneminde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'ne başvurunun oldukça düştüğünü belirten Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kök, "Pandemi döneminde neredeyse 4'te 1 oranına kadar düştü" dedi.

Vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olma zorunluluğu bulunmadan KETEM'lerden faydalanabiliyor. Bu merkezlerde Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün direktifleri doğrultusunda

rahim ağzı, meme ve kolon kanserlerinin tarama ve teşhis faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Pandemi döneminde KETEM'lere başvurunun neredeyse 4'te 1 oranına kadar yani yüzde 75 düştüğünü belirten Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kök, bu nedenle tedavilerde de geç kalındığını söyledi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'tam kapanma' süresince de KETEM'lerin açık olduğunu ve ifade eden Kök, vatandaşların kontrol noktalarında randevu bilgilerini içeren mesajlarını göstererek rahatlıkla bu merkezlere ulaşabileceklerini kaydetti.

"Pandemi döneminde hele de Ramazan ayında düşüş var"

Kanser taraması için başvuru yapan sayısında önemli derecede düşüş olduğunun altını çizen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kök, "Pandemi döneminde hele de Ramazan ayında düşüş var. Aslında bizim KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimiz mesai saatleri içerisinde mesaisine devam ediyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek çalışmalarını ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaştan da bizim isteğimiz şu; KETEM'lere hiçbir şikayeti olmayan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlardaki yaş grubunda bulunan kadın ve erkeklerimizin buralara gelerek rahatlıkla hiçbir ücret ödemeden, sosyal güvence sorulmadan ücretsiz olarak bu kanser taramalarını yaptırabiliyorlar. Bakanlığın ulusal standartlarını oluşturduğu, DSÖ'nün tavsiyesi doğrultusunda üç kanser türünü tarıyoruz. Rahim ağzı kanserini 30 ila 65 yaş grubu kadınlarda 5 yılda bir HPV ve smear alarak, meme kanseri taramasını yine kadınlarda 40-69 yaş grubunda 2 yılda bir mamografi çekerek, kolon kanser taramasını da hem kadın hem erkeklerde 50 ila 70 yaş grubunda 2 yılda bir büyük abdestte kan bakarak, 10 yılda bir de kolonoskopi yaparak taramaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Pandemi döneminde neredeyse 4'te 1 düştü"

Pandemi döneminde KETEM'lere başvuru oranının yüzde 75 oranında azaldığını vurgulayan Dr. Kök, "Pandemi döneminden öncekine göre pandemi döneminde neredeyse 4'te 1 oranına kadar düştü. Ramazan ayında daha da düştü. Halbuki rahim ağızı kanseri taramasında alınan smearlerin, meme kanseri taramasında çekilen mamografilerin Diyanet İşleri Başkanlığı danışma hattına sorulduğunda bunların orucu bozmadığı yönünde açıklaması var. Dolayısıyla vatandaşlarımız ister kendileri sorarlar, isterlerse de bizi dinlediklerinde orucu bozmadığını bilip rahatlıkla gelip kanser taramalarını yaptırabilirler. Hem çalışanımız hem de gelen vatandaşımızdan isteğimiz şu; maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmeleri gerekiyor. Örneğin biz her mamografi çektikten sonra cihazlar dijital olmasına rağmen onları her seferinde dezenfektanlar ile temizliyoruz ve sterilize ediyoruz. Yine jinekolojik masalarımızı her hastadan sonra temizliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu kurallara uymasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Rahim ağzı kanseri erken teşhisle tamamen önlenebilir bir kanser"

Tam kapanma döneminde de KETEM'lerin açık olduğunu ve hizmetlerine devam edeceğini belirten Dr. Kök, "KETEM'lerimiz yine açık, hizmetlerine devam edecekler. Daha önce randevusu olanlara biz şimdi toplu olarak mesaj yollayacağız. Dolayısıyla dışarı çıkma yasağı olduğu için o mesajları göstererek rahatlıkla gelip KETEM'lerde taramalarını yaptırabilecekler. Rahim ağzı kanseri tamamen önlenebilir bir kanser. Kolon kanserinde de eğer polip döneminde yakalarsak o da önlenebilir bir kanser türü. Meme kanseri ise erken dönemde yakalandığında kişinin daha sonraki yaşamında herhangi bir sorunla karşılaşmadan ya da hiçbir ek tedaviye gerek duymadan sağlığına kavuşmasını sağlamaktadır. Bu konuda ülkemizde 2019 yılında 280 küsur KETEM var iken şu an 325 KETEM var. Bunlardan yaklaşık 290 tanesi sabit KETEM, kalanı da mobil KETEM" açıklamasında bulundu.

KETEM'lerde tarama sonucu pozitif olanların değerlendirilmesi ise ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde yapılıyor. Türkiye genelinde 172, Ankara'da ise 5 tane teşhis merkezi bulunuyor. Birinci basamaktan sevk edilen kişiler bu merkezlerde bir danışmana ulaşıyor ve orada diğer normal başvuru ile giden vatandaşa öncelik verilerek tetkikleri süratle sonlandırılıyor.

Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü
Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü
Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü
Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü

İl Sağlık Müdürlüğü, Pandemi, Ankara, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti Yıllarca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Jen Sherratt hayatını kaybetti         
14:33
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş         
14:03
Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın         
13:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 15:01:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde kanser taramalarına başvuru 4'te 1 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement