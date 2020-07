Pandemi döneminde kentten kırsala kaçış - Son Dakika

Samsun'da pandemi döneminde kentten kırsala göç arttı.

Şehir hayatından bunalan vatandaşlar korona virüsün (Covid-19) de etkisiyle sakin bölgelere göç etmeye başladı. Özellikle Tekkeköy ilçesinin kırsal kesimlerinde doğa ile iç içe villa tipi evler yapan vatandaşlar, tersine göçe öncü oldu.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, insanların tercihlerinde bazı değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde kalabalık ve şehir merkezine yakın yerlerde yaşamaya önem veren vatandaşlar, virüsün yayılması ile birlikte artık şehre uzak, doğayla iç içe ve sakin yerleri tercih eder oldu. Tabii güzelliğiyle ilgi çeken Tekkeköy'ün kırsal kesiminde villa tipi evler yükselmeye başladı.

"Şehir hayatını hiç sevmedim, şehirdeki 2 oğlum da benimle kırsalda yaşamak istiyor"

Tekkeköy'ün Sarıyurt Mahallesi'ne villa tipi ev yapan muhtar Ahmet Gür (64), "Çocukken resim yapmayı çok seviyordum. 18 yaşındayken, babama bana yer vermesi halinde saray yapacağımı söyledim. Babam saray gibi bir ev yapacağıma inanmadı. Yılarca yurt dışında inşaatta çalışmama rağmen hayalimde hep saray gibi bir ev yapmak vardı. Daha sonra hayalimdeki evin projesini kendim çizdim. Şimdi hayalimdeki evi inşa ediyorum. Yaparken, 'bu nasıl ev, böyle ev mi olur' diyenler oldu. Bu evin projesini görenler tahsilimi sorduklarında ilkokul mezunu olduğumu öğrenince çok şaşırdılar" dedi.

Köy yaşamının çok güzel olduğunu ifade eden Gür, ayrıca şunları söyledi:

"Bence en güzel yaşam köylerde. Şehir hayatını hiç sevmedim. 2 oğlum da şehirde öğretmen. İkisi de burada, kırsalda yaşamak istiyorlar. Tekkeköy'ün üst kısımları Atakum'dan da başka bir yerden de daha güzel. Buradaki doğal güzelliği dünyaya değişmem."

Başkan Togar: "Korona sonrası ilçemize ve kırsala olan göç arttı"

Korona virüs sürecinin ardından vatandaşların özellikle Tekkeköy'ün kırsal kesimlerine birçok ev yapmaya başladığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Korona virüsü süreciyle birlikte kentlerden kırsal alanlara göçler eskiye göre kat kat arttı. İnsanlar bahçeli müstakil evlere yönelmeye başladı. Kırsala göçün artması, ilçemize birçok yönden artılar sağlarken aynı zamanda da tarımı ve hayvancılığı da olumlu yönde etkilemeye başladı. Her geçen gün büyüyen, değişen, gelişen Karadeniz'in tüm doğallıklarını barındıran ilçemizde kırsal alanlarda yeni binaların çoğalması bizim için her yönden iyi oldu. Bölgemiz hem sanayi hem de tarım alanları bakamından oldukça zengin bir bölge. Bölgemizde ayrıca yaylayı andıran birçok yerimiz mevcut. Vatandaşlar, gündüzleri merkezde sıcaktan bunalırken, yükseklerde ise serin ve temiz havanın tadını çıkartıyor. Tekkeköy ve Samsun'dan hatta başka illerden vatandaşlarımız ile gurbetçilerimiz şu anda yükseklere, kırsal mahallelerimize daha çok rağbet göstermeye başladılar. Hiç ummadığımız, küçük dediğimiz mahallelerde bile yeni evler yapılmaya başlandı. Yeni yapılan evlerin hepsi hem görsel olarak çok güzel bir görüntü oluşturdu hem de ruhsatlı bir şekilde resmi prosedüre uygun olarak inşa edildi" diye konuştu.

Daha önceden pek bilinmeyen Tekkeköy'ün kırsal kesimlerinde şu anda birçok villa tipi evde onlarca aile şehir kalabalığından uzak, doğa ile iç içe bir yaşam kurmanın hazırlığını yapıyor. - SAMSUN