"Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı" - Son Dakika

"Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı"

16.04.2021 11:14

Pandemiyle birlikte hayatın olmazsa olmazı haline gelen maske kullanımı ile gözlüklerde buharlanma yaşanması kontakt lenslere ilgiyi artırdı.

Pandemiyle birlikte hayatın olmazsa olmazı haline gelen maske kullanımı ile gözlüklerde buharlanma yaşanması kontakt lenslere ilgiyi artırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Marangoz, "Pandemi döneminde gözlükler hem hijyen hem de konfor açılarından dezavantajlı bir durum aldı. Bu dönemde kontakt lenslere talep oldukça arttı" dedi.

Gözlük kullanıcılarının buğulanmadan çok rahatsız oldukları için kontakt lense yöneldiklerini dile getiren Op. Dr. Deniz Marangoz, "Gözlük, kontakt lense göre daha sağlıklı bir seçenek gibi görünse de, pandemi sürecinde sürekli buharlanan camları silmek için sık sık temasta bulunmak gözlüğü dezavantajlı hale getirdi. Pandemi döneminde kontakt lens talebinde ciddi bir artış yaşanıyor. Kurallara uyulması koşuluyla kontakt lens pandemide daha sağlıklı ve güvenilir bir seçenek olabilir. Kontakt lensi takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka ellerin 20 saniye süreyle sabunlu su ile yıkanması gerekiyor. Kontakt lensler sabah takılıp, uyumadan önce ise mutlaka çıkarılmalıdır" diye konuştu.

"HER HASTAYA KONTAKT LENS ÖNERMİYORUZ"

Kontakt lenslerin reçetesiz satılmadığını söyleyen Op. Dr. Deniz Marangoz, "Öncelikle yapmanız gereken bir göz doktoruna muayene olmak. Muayene esnasında yaptığımız ölçümlerle gözün yapısını, çapını, numarasını ve kuruluk derecesini tespit ediyoruz. Farklı tasarımlar ve farklı çaplarda kontakt lensler bulunduğu için hastanın gözüne uygun kontakt lensleri reçete ediyoruz. Kullanmaya engel bir durum saptadığımız hastalara lens öneremiyoruz. Alerjisi olan kişilerde ya da arada sırada lens kullanmayı planlayan kişilerde ise günlük tek kullanımlık lensler öneriyoruz. Bunun yanı sıra, iki haftalık ve aylık lensler mevcuttur. Bu süre sonunda mutlaka atılması ve yeni lens paketine geçilmesi gerekir. Olduğundan daha uzun süreli kullanmak gözlere kalıcı zarar verebilir" uyarısında bulundu.

"KONTAKT LENSLER TÜM GÖZ BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR"

Göz bozukluklarının hepsinin lensle düzeltilebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Marangoz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hipermetrop, astigmat ve miyop gibi bütün göz bozukluklarını düzelten kontakt lensler mevcut. Hastanın ihtiyacına ve göz yapısına göre uygun kontakt lensleri belirliyoruz. Muayene sonucunda önerdiğimiz kontakt lenslerin hepsi kaliteli ve güvenilirdir. Doktor tavsiyesi olmadan alınan lenslerin ise gözünüzde kuruluk, alerji, iltihap ve gözü kaybetmeye kadar gidebilecek sıkıntılara yol açabileceğini unutmamalısınız. Lensler gözdeyken kesinlikle denize havuza girilmemesi gerekiyor. Kurallara uyulduğunda kontakt lens, sağlıklı ve güvenilir bir seçenektir."

Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı
Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı
Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı
Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı

Bayrampaşa, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemi döneminde kontakt lens kullanımı arttı' - Son Dakika


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