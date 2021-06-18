Pandemi döneminde Konya'da bisiklete olan ilgi arttı - Son Dakika

Koronavirüs, insanların toplu ulaşım araçlarından uzaklaşmasına sebebiyet verirken, bireysel seyahat aracı olan bisiklete yönelmesine sebep oldu. Bu durumdan dolayı da bisiklet satışlarında son yılların en üst seviyesine ulaşıldı.

Salgınla birlikte insanların bireysel ulaşıma daha fazla önem verdiğini ve bundan dolayı da insanların bisiklete olan ilgisinin oldukça arttığını kaydeden ve Konya'da bisikletbayiliği yapan Murat Tağıl, "Bisiklete her gün oldukça artan bir ilgi var. Salgının insanları etkilemesi ile birlikte insanların bireysel ulaşıma daha fazla zaman ayırmasından sonra bisiklet oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Son dönemde artan bisiklet yollarının buna katkısı yadsınamaz. Vatandaşlarımız bisiklet alırken dikkat etmeleri gereken bazı durumlar var. Bunlardan birincisi amaçları ne ise onunla ilgili bisiklet almaları gerekiyor. İkinci olarak kendi vücut ölçülerine göre boylarına ve kilolarına uygun bisiklet seçmelerini öneriyoruz. Yanlış bisiklet seçimi ayağa vuran ayakkabı gibi bisikleti de çekilmez hale getirir. Vücuda uygun olarak seçilen bisiklet ise keyifli ve sağlıklı bisiklet sürülmesini sağlar. Bisikletlerini de bilinçli satıcılardan almalarını öneriyorum." dedi.