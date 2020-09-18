Pandemi döneminde meslek liseleri maske imalathanesi gibi çalışıyor - Son Dakika

Pandemi döneminde meslek liseleri maske imalathanesi gibi çalışıyor

Korona virüsle mücadelenin başından bu yana meslek liseleri sürece büyük katkı sağlıyor.

Korona virüsle mücadelenin başından bu yana meslek liseleri sürece büyük katkı sağlıyor. Fabrika gibi çalışan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde günde 60 bin maske üretiliyor.

Ülkemizde ilk kez Mart ayında ortaya çıkan yeni tip korona virüse karşı, artan maske ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla, sürecin ilk anından itibaren meslek liselerinde maske üretimine geçildi. Meslek liselerinde maske üretimi için gerekli ortam ve ekipmanların sağlanmasının ardından okullarda öğretmenler ve öğrenciler tarafından hummalı bir çalışma başladı. Maske üretim sürecine destek veren okullardan biri olan Fatih'teki Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu çalışmalar kapsamında günde 60 bin adet maske üretiyor. Pandemi sürecinde meslek liselerinin altın çağını yaşadığını söyleyen okul müdürü Yusuf Atılgan, üretime başladıkları tarih olan 1 Mayıs'tan bu yana 4 milyondan fazla maske hazırladıklarını ifade etti.

BU OKULDA GÜNDE 60 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Maske üretimine başlama hikayelerini anlatan Yusuf Atılgan, "Sultanahmet Meslek Lisesi olarak maske imalatına, pandemi sürecinin ilk günlerinde Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatıyla makine alım aşamasıyla başladık. Bu süreçte makine alan öğretmenlerimizle birlikte şu anda kullanmakta olduğumuz tam otomatik ultrasonik kaynak makinesini Çin'den getirttik. 1 Mayıs itibarıyla imalata tam hızla başladık. Günlük 60 bine yakın maske imalatı yapmaktayız. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon civarında maske imalatı yaparak maskelerimizi kullandırdık" dedi.

"MASKELERİMİZ MERDİVEN ALTI DEĞİL, HEPSİ BELGELİ"

Üretimini gerçekleştirdikleri maskelerin sağlık standartlarına uygun olduğunu söyleyen Atılgan, "Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda, öğretmenlerimizle birlikte makine atölyesinde AR-GE çalışması yaparak şu anda kullanmakta olduğumuz bu makinenin de imalatını yapmaktayız. Hem maske hem de maskeyi üreten makinenin imalatını yaparak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak şu anda imalatını yaptığımız maskeler, tabiri caizse, merdiven altı imalatı değildir. ISO 9001, CE belgesi ve ISO 13485 medikal üretimle ilgili belgelerimiz mevcuttur. Aynı zamanda maskeleri ihraç edebilmek adına klinik testlerimizi de yaptırdık ve bu testlerden olumlu sonuçlar alarak maskeleri ihraç edebileceğiz" diye konuştu.

MESLEK LİSELERİ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla meslek liselerinin altın çağını yaşadığını belirten okul müdürü Atılgan, "2023 vizyonunda belirtilen eğitim, üretim ve istihdam alanında, öğrencilerimiz burada hem eğitim almakta hem üretim yapmaktalar. Bunun neticesinde, okulları bittiklerinde bunlarla ilgili istihdam alanları öğrencilerimize açılmış olacak. Bu yönüyle bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a, bakan yardımcımız Mahmut Özer'e ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı'ya okulum, öğrencilerim ve bütün eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere, mesleki teknik eğitimde altın çağımızı yaşatan bu liderlerle birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Pandemi döneminde meslek liseleri maske imalathanesi gibi çalışıyor

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde meslek liseleri maske imalathanesi gibi çalışıyor - Son Dakika

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