Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı - Son Dakika

Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı

12.05.2021 10:33

Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı Türkiye'de balık ihracatında ilk sırada yer alan Muğla'da pandemi döneminde üretim artarak 2020 yılında dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti Dünyayı etkisi altına alan ve gelişmiş ülkeler dahil büyük bir...

Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı

Türkiye'de balık ihracatında ilk sırada yer alan Muğla'da pandemi döneminde üretim artarak 2020 yılında dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

MUĞLA - Dünyayı etkisi altına alan ve gelişmiş ülkeler dahil büyük bir ekonomik krize neden olan Covid-19 salgın sürecinde Muğla'dan dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleşti.

Pandemi döneminde üretim aksamadı

Balık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan ve Bin 479 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Muğla'da salgın döneminde üretim aksamadan devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerin salgının başladığı Mart 2020 tarihinden itibaren hiç aksamadan devam ettiği Muğla'da bitkisel ve hayvansal üretimde rekor derecede üretim gerçekleşti.

2020 yılı balık ihracatı 410 milyon dolar

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, pandemi döneminde 2020 Türkiye'nin bitkisel üretiminin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 126 milyon tona ulaştığını açıkladı. Saylak, Muğla'nın sadece balıkçılık sektöründe 2019 yılında 374 milyon dolar olan ihracatının pandemiye rağmen 2020 yılında 128 bin ton balık üretimi gerçekleşirken, ihracatının 410 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

128 bin ton balık üretimi

Muğla'nın bin 479 kilometrelik kıyı şeridinin balıkçılıkta önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Saylak, Muğla'nın deniz kültür balıkçılığında yıllık 128 bin ton üretim ile Türkiye'de 1'inci olduğunu ve ülke üretiminin yüzde 65'ini karşıladığını, bunun yanında 21 bin ton alabalık üretimi ile yine ülke üretiminde birinci sırada yer aldığını açıkladı.

2020 yılı su ürünleri ihracatı 410 milyon dolar

Su ürünleri ihracatında Muğla'nın önemli bir yere sahip olduğunu açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, 2020 yılı su ürünleri ihracat miktarı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 410 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Pandemi döneminde üreten ve yetiştiren üreticilere teşekkür eden Saylak, "Tüm dünyada Covid-19 pandemisi başladığında market rafları boşaldı. O koskoca büyük ülkeler gıda yetiştiremedi yurttaşlarına vatandaşlarına. Pandemi başladığı günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Ekilecek bir karış alan bırakılmayacak' ve Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile tarım teşkilatları olarak biz 7 gün 24 saat sahadaydık. Amacımız üreticimizin yanında olacağız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda arzı konusunda, gıda tedariki konusunda bir sıkıntıya uğramadan ihtiyaçlarının karşılanması için ki Allah bin kere razı olsun üreticilerimizden ve yetiştiricilerimizden ara vermeden zorlu koşullarda üretime devam ettiler. Öyle bir rakam ki Cumhuriyet tarihinde 2020 yılında tarımsal bitki üretimi 126 milyon ton üretim ile rekor kırmıştır. Yine 2020 yılında Muğlalı su ürünleri yetiştiricilerimiz 2019 yılında yapmış oldukları 374 milyon dolarlık ihracatı, 2020 yılında pandemiye rağmen 410 milyon dolara çıkararak Muğla'mızda büyük bir başarı örneği göstermişlerdir. Buradan sahada, tarlada, balık havuzunda, ahırda büyük bir özveri ile üretime devam eden tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum, Allah bin kere razı olsun" dedi.

Muğla, çam balında dünya lideri

Muğla'nın tarımsal üretimde Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Saylak, "Muğla her ne kadar bir turizm kenti olarak bilinse de aynı zamanda bir tarım kentidir. Muğla, balıkçılık sektörü, çam balı, börülce ve barbunya üretiminde Türkiye birincisi. Dünyada çam balı üretiminde Türkiye lider ülke. Dünyada üretilen çam balının yüzde 92'si ülkemizde, ülkemizde üretilen çam balının yüzde 75'i Muğla'dan sağlanmaktadır" dedi.

Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı
Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı
Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı
Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı
Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı
Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı

Türkiye, Pandemi, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?

Son Dakika Haberleri
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı         
12:10
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi         
11:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor         
09:28
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde Muğla'dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement