Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü - Son Dakika

Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası bugüne kadar 55 bin 257 iş emri ve talebi çözüme kavuşturdu.

Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası bugüne kadar 55 bin 257 iş emri ve talebi çözüme kavuşturdu. Mahallelerinde vatandaşla yerel yönetimler arasında bir köprü, en önemli iletişim bağı olan muhtarlar pandemi döneminde de 8 bin 062 talep için Muhtarlar Masası'nı arayarak mahallelerindeki sorunların çözüme kavuşmasını sağladı.

Marmaris Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası hizmetinin büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını ve belediye ile muhtarlar arasında sağlam bir köprü olduğunu söyledi. Muhtarlar için yapılan bilgilendirme toplantılarının çok yararını gördüklerini söyleyen Gülizar Pekpak toplantıların tekrar yapılmasının Marmaris özeli Muğla geneli için çok faydalı olacağını belirtti.

Menteşe Akyer Mahalle Muhtarı Fatma Kurt pandemi sürecinde hayatın durduğunu ama Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin durmadığını söyledi. Muğla'ya gitmeden Muhtarlar Masası'nı arayarak birçok talebinin karşılandığını belirten Fatma Kurt, Muhtarlar Masası ve diğer hizmetleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.

Seydikemer Seydiler Mahalle Muhtarı ve Dernek Başkanı Mehmet Güven'de Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile uzakları yakın ettiğini, muhtarlar masası ile de bir telefonla iletişimi sağladığını söyledi. Muğla'nın en uzak ilçesi Seydikemer'e yollardan tarıma, sağlıktan ulaşıma birçok hizmetin ulaştırıldığını, herhangi bir sorun halinde kendileri için kurulan Muhtarlar Masası'nın taleplerini anında aldığını, pandemi döneminde de hizmetlerin aksamadığını belirten Mehmet Güven tüm bu hizmetleri ilçelerine getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti ve bir araya geldikleri muhtarlar toplantılarını özlediklerini söyledi. - MUĞLA

Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü
Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Muhtar, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı         
19:15
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor         
15:10
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 20:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde muhtarların 8 bin talebi çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei