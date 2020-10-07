Pandemi döneminde mutfak harcamaları binde 8 oranında arttı - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın Eylül 2020'de mutfak harcaması bir önceki aya göre binde 8 oranında arttı.

Mutfaktaki yıllık artış ürün bazında yüzde 34,78 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 20,03 düzeyinde gerçekleşti. Gıda harcamasında meydana gelen aylık binde 8'lik artış aile bütçesinde bir önceki aya göre yaklaşık 4 TL bir ek yük getirdi. Buna göre Eylül 2020'de Zonguldak'ta yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2.432 TL oldu. Eylül 2019'da mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında artmış, mutfaktaki yıllık artış ürün bazında yüzde 14,58 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı dönemde mutfaktaki yıllık enflasyon ise yüzde 11,08 düzeyinde gerçekleşerek gıda harcamasında meydana gelen aylık yüzde 1,25'lik artış aile bütçesinde bir önceki aya göre yaklaşık 25,81 TL ek yük getirmişti. Buna göre Eylül 2019'da Zonguldak'ta yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2.052,26 TL olmuştu.

Yaklaşık 10 ay önce Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen korona virüsü ülkemizi de etkisine aldığı Mart-Eylül dönemini kapsayan 7 aylık dönemde mutfaktaki artış ise yüzde 5,13 düzeyinde oldu. - ZONGULDAK