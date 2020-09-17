ERZURUM Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler - Son Dakika

ERZURUM Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler

Pandemi döneminde okulu yeşillendirdilerERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Spor Lisesi'nin müdür ve müdür yardımcıları pandemi döneminde 12 bin metrekarelik okul bahçesine sulama boruları döşedi.

Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Spor Lisesi'nin müdür ve müdür yardımcıları pandemi döneminde 12 bin metrekarelik okul bahçesine sulama boruları döşedi. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin çim döşedikleri bahçede öğrencilerin çeşitli spor branşlarını yapacakları yeşil alan oluşturan okul idarecileri, önceden bozkırı andıran bahçeyi yaklaşık 7 ayda yeşile döndürdü.

Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde 2012 yılında 24 derslik ve 500 öğrencisiyle eğitim-öğretime başlayan Spor Lisesi'nde görev yapan idareci ve öğretmenler, pandemi süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin iptal edilmesinden sonra boş durmadı, okuldaki görevlerini sürdürdü. 16 Mart itibariyle yüz yüze eğitimin iptal edilmesinden sonra öğrencilerin evlerine gittiği okulda öğretmenler, sulama nedeniyle bozkıra dönen bahçeyi yeşillendirmek için kolları sıvadı. Okul müdürü Sinan Topallı ile müdür yardımcıları Erdal Emeç, Emirhan Bingöl, beden eğitimi öğretmeni Fatih Özbayraktar ve 5 kişiden oluşan yardımcı personel, işe arızalı sulama borularını değiştirmekle başladı. Okulun 12 bin metrekareye yakın bahçesindeki arızalı boruları çıkaran idareci, öğretmen ve çalışanlar, daha sonra başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli kurumlardan temin ettikleri boruları kazma küreklerle döşedi.

SULAMANIN ARDINDAN PEYZAJ ÇALIŞMASI DA YAPILDI

Sulama sorununu çözen öğretmenler, daha sonra bakımsızlıktan çalıların yükseldiği bahçede peyzaj işlemini başlattı. İş makineleriyle temizlenen bahçeye toprak sererek düzenleyen öğretmenler, büyükşehir belediyesinin de desteğiyle bahçeye çim döşedi. Büyükşehir belediye ekiplerinin destek verdiği öğretmenler günler süren çalışmanın ardından bahçeyi yeşil bir örtüye büründürdü. Eğitim için 2 ayrı spor salonu bulunan okula başta futbol olmak üzere çeşitli spor branşların yapılacağı yeşil bir alan oluşturan öğretmenler, 150 metrekarelik alana çim sermek için çalışmasını sürdürüyor.

'SADECE 150 METREKARELİK BİR ALANIMIZ KALDI'

Dünyayı etkileyen pandemi sonrası Mart ayı ortalarında yüz yüze eğitimin iptal edilerek okulların kapatıldığını belirten Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Erdal Emeç, "Okul müdürümüz ve öğretmen arkadaşlarımızla sulama sistemini yenilemek ve bahçeyi yeşillendirmek için çalışmalara başladık. Daha önce sosyal, kültürel sportif faaliyetleri birlikte yaptığımız Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedik. Sulama sistemini yeniledikten sonra okulun bahçesine başladık. 2 bin metrekarelik bahçenin büyük bölümünü büyükşehir belediyesi ekiplerinin desteğiyle yeşillendirdik. Bahçenin sadece yaklaşık 150 metrekarelik bir alan kaldı. Onu da kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Okulumuzun yeşillendirilmesine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

ERZURUM Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler

Büyükşehir Belediyesi, Aziziye, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler - Son Dakika

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