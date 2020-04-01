Pandemi döneminde online terapi ile tedaviler aksamıyor - Son Dakika

RUH SAĞLIĞINIZI ERTELEMEYİN, İSTEDİĞİNİZ YERDE TERAPİ ALIN

Son günlerde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle stres, korku, endişe veya kaygı sendromlarıyla psikolog veya psikiyatrist arayışına girenlerin sayısı her geçen gün artarken, terapi seansları da online mecralara taşındı. İşte bu amaçla geliştirilen görüntülü etkileşim platformu olan 11Sight ile tek bir tıkla psikoloğunuzdan güvenli bir şekilde destek almak mümkün hale geliyor. En sevdiğiniz koltukta, bahçenizde, bilgisayarınızda ve hatta pijamalarınızla online terapiden yararlanmanız mümkün.

Online terapi uygulaması ruh sağlığınızı ertelemeden psikolog veya psikiyatristinizle çevrimiçi görüşme olanağı sağlıyor.

AİLE HEKİMİNE DE SÜPERVİZYON VERİLEBİLECEK

Online Terapi günümüzün hızla değişen sağlık sisteminin ortaya çıkardığı, hem danışana hem de klinik, hastane ve uzmanlara yararları olan bir uygulama. Son yıllarda taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması ve güvenilir iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, online terapinin istenilen yer ve zamanda sunumunun önünü açtı. Online Terapi, psikiyatristin doğrudan hastayla iletişime geçmesi şeklinde olabileceği gibi aile hekimine hastasıyla ilgili olarak süpervizyon vermesi yoluyla da kullanılabiliyor.

HEM HEKİM HEM DE DANIŞAN İÇİN MALİYET DE DÜŞÜYOR

11Sight ile çevrimiçi psikolojik destek hem fiyat hem de zaman konusunda muayenehanede görüşmeye göre daha avantajlı bir çözüm sağlıyor. Psikolog ve psikiyatristler ofis masraflarını düşünmek zorunda kalmazken yolda harcayacakları zamanı kendilerine ayırma lüksüne sahip oluyor.