Pandemi döneminde rağbet görmüştü, hasadına başlanıldı - Son Dakika
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Pandemi döneminde rağbet görmüştü, hasadına başlanıldı

07.07.2022 11:37

Pandemi döneminde rağbet görmüştü, hasadına başlanıldı Bir bitkiden 10 sene mahsul veren İstanbul kekiğinin yağı yurt dışına da ihraç ediliyor Gıda Mühendisi Şahin: "Çiftçiyi üzmeyecek, getiri olarak memnun edecek bir ürün" Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 10 dönüm arazi üzerine ekilen ve...

Pandemi döneminde rağbet görmüştü, hasadına başlanıldı

Bir bitkiden 10 sene mahsul veren İstanbul kekiğinin yağı yurt dışına da ihraç ediliyor

Gıda Mühendisi Şahin:

"Çiftçiyi üzmeyecek, getiri olarak memnun edecek bir ürün"

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 10 dönüm arazi üzerine ekilen ve İstanbul kekiği olarak bilinen origanum vulgare hirtum türü aromatik bitkinin hasadına başlanıldı. Pandemi döneminde yağı da yurt dışından talep gören bitki ilk ekimden 10 sene sonrada mahsul verebiliyor.

Gıda Mühendisi Adem Şahin, 4 yıl önce Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük arazisine İstanbul kekiği olarak bilinen origanum vulgare hirtum türü aromatik bitkinin hasadına başlanıldı. Şahin, mahallesinde 40 bin fide ile 10 dönüm araziye ektiği ve ikinci kez mahsulünü almaya başladığı İstanbul kekiğini, çiftçilere alternatif bir ürün olarak önerdi. İlk ekimden sonra yaklaşık 10 sene aynı bitkiden mahsul alındığını belirten Şahin, ayrıca hasadını gerçekleştirdikleri kekikleri de kendi kazanlarında damıtarak kekik yağı elde ettiklerini ifade etti. Kekik yağının antimikrobiyal özelliği sebebi ile pandemi döneminde de rağbet gördüğünü aktaran Şahin, ürünün yurt dışından da talep gördüğünü aktardı.

"Çiftçiyi üzmeyecek, getiri olarak memnun edecek bir ürün"

Hasadını gerçekleştirdikleri kekiklerden yağ da elde ettiklerini ifade eden Adem Şahin, "İstanbul kekiklerimizin hasadını yapmaya başladık. Ektikten sonraki ikinci hasat dönemi bu. Sonbahar aylarında dikiliyor ve bu mevsimde hasadı gerçekleşiyor. Dönüme yaklaşık 1 tona yakın mahsul verebiliyor. Yüzde 1 civarında da yağ elde ediyoruz. Yurt dışından talep gören bir ürün, yağı yurt dışından talep görüyor. Kıraç arazilerde değerlendirilebilecek bir bitki. Özel bir toprak isteği yok. Herhangi bir ilaç, gübre, sulama istemez. Tarımsal olarak çiftçiyi üzmeyecek ve getirisi olarakta memnun edecek bir ürün. Yaklaşık 80 santimetreye kadar büyüyen bir bitki bir kere dikildikten sonra yaklaşık 10 sene aynı bitkiden mahsul alınıyor. Hasadını gerçekleştirdiğimiz kekikleri, kendi kazanımızda damıtıyor ve kekik yağı elde ediyoruz. Güçlü bir antimikrobiyal özelliği var. Bu sayede özellikle; korona virüs pandemi döneminde çokça rağbet gördü. Yurt dışına ihraç ediyoruz, yurt dışından talep gören bir yağ" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde rağbet görmüştü, hasadına başlanıldı - Son Dakika

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