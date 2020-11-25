Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı - Son Dakika

Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı

25.11.2020 08:11
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını sonrası vatandaşlar, sağlık sigortasına rağbet göstermeye başladı.

KORONAVİRÜS salgını sonrası vatandaşlar, sağlık sigortasına rağbet göstermeye başladı. ?Pandemi sürecinde sağlık sigortasının ön plana çıktığını belirten sigorta firması sahibi Nevin Uçak (46), "Sağlık sigortasına aşırı ilgi var. Geçen yıl bu zamanlara göre yüzde 100'e yakın talep artışı var. İnsanlarımız hem özel sağlık sigortasını hem tamamlayıcı sağlık sigortasını merak etmeye başladı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan ve milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, on binlerce insanın da ölümüne neden oldu. Yaz mevsiminde düşen vakalar, alınan önlemlere rağmen kış mevsiminde artışa geçti. Özellikle İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, artışta etkili oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında İzmir'deki pozitif vaka ve ölüm sayısının 3 katına çıktığını belirterek, "Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı" demişti. Vali Köşger, geçen cuma günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise kendi testinin de pozitif olduğunu açıkladı.

Hem dünyada hem de Türkiye genelinde son dönemde yeniden artışa geçen Covid-19'la birlikte vatandaşlar da sağlık sigortasına yönelmeye başladı.'YÜZDE YÜZE YAKIN ARTIŞ VAR'Pandemi sürecinde sağlık sigortasının ön plana çıktığını belirten sigorta firması sahibi Nevin Uçak, "Sağlık sigortasına aşırı ilgi var. Geçen yıl bu zamanlara göre yüzde yüze yakın talep artışı var. İnsanlarımız hem özel sağlık sigortasını hem tamamlayıcı sağlık sigortasını merak etmeye başladı. Aslında 7-8 yıldır var olan ürün, bu yıl ön plana çıktı. Sigorta şirketleri bu konuda yardımcı oldular. Salgın hastalığı ilave ettiler. Covid-19 ile ilgili bütün tedaviler, testler hepsi poliçe kapsamında ödeniyor. 2 sağlık sigortası var. Biri özel sağlık sigortası, diğeri tamamlayıcı sağlık sigortası. Özel sağlık sigortasıyla bütün kurumlardan faydalanılıyor. Özel muayeneler dahil. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise çok daha ekonomik bir ürün. SGK anlaşmalı özel hastanelerden faydalanıyor vatandaşlarımız. Aynı özel sağlık sigortası gibi tüm yatarak tedavileri, yoğun bakım giderlerini ayakta tedavilerini, tetkik ve tahlilleri, Covid-19 ile ilgili muayene ve testleri eksiksiz karşılıyor" dedi. Herkesin sağlık sigortası yaptırabildiğini belirten Nevin Uçak, bunun ücretinin ise yıllık 1200 ile 1500 lira arasında değiştiğini söyledi.'PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL SİGORTAYA RAĞBET ARTTI'Sigortacı Mehmet Demirtaş ise "Pandemi döneminden sonra özel sağlık sigortalarına vatandaşların talebi arttı. Talebin yüzde yüz arttığını söyleyebiliriz. Vatandaşlar bu dönem özel hastaneleri tercih ediyor. Özel hastaneleri kullandıkları için de ücret ödüyorlar. Bu ücretleri ödememek için özel sağlık sigortası yaptırıyorlar. Vatandaş özel hastaneye gittiği zaman SGK'nin ödemediği fark ücretlerini özel sigorta ödüyor. Böyle avantajları var. Pandemi döneminden sonra özel sağlık sigortası çok daha kullanışlı hale geldi" dedi.

Sigorta yaptıran memur 50 yaşındaki Ali Kılıç, "Daha önce sağlık sigortası yaptırmıştım. Bunun çok faydalarını gördüm. Son dönemde Covid-19'a ilişkin sağlık problemlerine yönelik giderleri de karşılayacağını bildiğim için kendimi daha şanslı hissediyorum" dedi.


Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı
Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sigorta, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde sağlık sigortasına talep arttı - Son Dakika


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