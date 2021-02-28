Pandemi Döneminde Sağlıklı Havalandırma – Doğru Havalandırma Sistemleri Nasıl Olmalı?

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, doğru havalandırma sistemi hakkında bilgi verdi.

Doğru havalandırma sisteminin mekanik tasarım sürecinde başlatılması gerektiğini sonrasında uygulama alanının ne olduğuna bakarak tasarım değerlerinin ona göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Virüse karşı havalandırma sisteminde alınması gereken en önemli kriterin kirli ve temiz havanın karışmasını engellemek olduğunu vurgulayan Eroğlu, iklimlendirme sistemlerinin soğutma ve ısıtma dışında ortam havasının nemini de kontrol etmek üzere donanıma sahip olması gerektiğini ifade etti.

Doğru ürün, tasarım, uygulama ve yönetim sistemi sayesinde düzenli havalandırmanın sağlanacağını, yönetim sistemiyle ürünlerin entegre olmasının şart olduğunu söyledi.