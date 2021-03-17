Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor - Son Dakika

Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor

17.03.2021 11:31
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor, System.String[]

Antalya'da 15 yıldır çiçek üreten ziraat mühendisi, pandemi döneminde elinde kalan çiçekleri telef olmasın diye kurutarak yeni bir iş koluna atıldı.

Antalya'da 15 yıldır çiçek üreten ziraat mühendisi, pandemi döneminde elinde kalan çiçekleri telef olmasın diye kurutarak yeni bir iş koluna atıldı. Çin pazarının kapalı olmasını fırsata çevirerek Avrupa sitelerini takip eden kadın girişimci, kuruttuğu çiçeklerle kapı çelengi üretmeye başladı. Birkaç deneme sonrası başarılı olan girişimci, ilk yıl 70 bin adet kapı çelengi ihraç etmeyi başardı. Bu yıl 250 bin kapı çelengi ihracatını hedefleyen Emine Aladağ, 100 bin siparişin sözleşmesini yaptı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ziraat mühendisi Emine Aladağ, yüzde 90'ı kadın çalışandan oluşan işletmesinde Avrupa'ya kapı çelengi üretiyor. 12 ay boyunca kapı çelengi ürettiklerini kaydeden Aladağ, "15 yıldır bu sektörde iş yapıyorum. Ziraat mühendisiyim. Kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 90'ı kadın. Arazide bulduğumuz orman atıkları ve kuruttuğumuz çiçeklerle birlikte Avrupa'ya baharı hatırlatan kapı çelenkleri ve Paskalya çiçekleri yapıyoruz" dedi.

Kapı çelenklerinin yüzde 90'ının Avrupa ülkelerine gittiğini ifade eden Aladağ, "Bu işimizin esas amacı ihracat. Ülke içerisine de isteyen müşterilerimiz olursa gönderiyoruz. Hedef pazarımız Hollanda. Hollanda'dan diğer ülkelere dağıtımı yapılıyor. Kapı çelengi üretimini 2 yıldır yapıyorum. Normalde kapı çelengi yılbaşı için düşünülen bir ürün. Genellikle o zaman kullanılıyor. Ben bunu dönemsel olarak, Avrupa'nın ihtiyacına göre renklendirerek ve model değiştirerek 12 ay boyunca çelenk yapmaya çalışıyorum" dedi.

Çelenk satış fiyatlarının yurt dışına 3 euro ile 4,5 euro arasında değiştiğini dile getiren Aladağ, bünyesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 20 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Aladağ, "Mahalle e işletmeye gelemeyen, evlerinde çalışan, demet başı, çelenk başı iş yapan kadınlarımız var. Onlarla beraber 40 kişi oluyor çalışan sayısı. Çocukları olan kadınlarımız var. Malzemelerimizi biz onların evlerine götürüyoruz, akşam yapılmış şekilde teslim alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kapı çelengi işinde çok yeni olduklarını söyleyen Aladağ, 2020 yılı Eylül ve Kasım ayları aralığında 70 bin kapı çelengi ihraç ettiğini, bu yıl hedeflerinin 250 bin kapı çelengi olduğunu dile getirdi. 100 bin adet sipariş aldığını ve sözleşmesini imzaladıklarını söyleyen Aladağ, kalan 150 bin eksiklerini de kısa zamanda siparişini tamamlayacaklarını ifade etti.

Kapı çelenginin hedef pazarının Hristiyan Bayramı olan Christmas olduğunu hatırlatan Aladağ, "Christmas'da yüksek rakamlarda talep edilen çelenkleri yapıyoruz. Sevgililer Günü'nde kırmızı-beyaz modeller yaptım. Anneler Günü için pembe- beyaz modeller düşünüyorum. Kadınlar Günü'nde sarı-beyaz tonlarda yaptım. Paskalya Bayramı için yumurta modelleri düşünüyorum. Amacım 12 ay boyunca kapı çelengini yapmak" dedi.

Aladağ, ayrıca geçen sene pandemi döneminde arazilerini bırakmak zorunda kaldıklarını ve çiçekleri telef olmasın diye demet demet kuruttuklarını, bunu yaparken Avrupa sitelerini takip ettiğini dile getirerek, "Çin pazarı da kapalı olduğu için normalde yapay çiçekler geliyordu. Çin'de sıkıntı oldu ve yapay çiçek piyasaya giremedi. Mecburen kuru çiçeğe dönüldü. Bir denedim, iki denedim derken böyle bir sektör oluştu. Normalde ilk defa denediğim bir şey bu. Bu iş kolu kuru çiçeklerin değerlendirilmesi ile başladı" diye konuştu.

Antalya'da 70 dekar arazi aldıklarını ve onun üzerinde tamamen kuru çiçek ürettiklerini kaydeden Emine Aladağ, "Kış döneminde 12 ay boyunca kapı çelengi üretmeye başladık. Bu kuru çiçeğin tohumlarını Hollanda'dan tedarik ediyoruz. Tohumları getirip fideliğimizde yetiştiriyoruz, sıfırdan başlayarak sonuca kadar her şeyi kendimiz yapabildiğimiz için biz iddialı konuşuyoruz. Tohum üretmede ve malzeme tedarik etmede kimseye ihtiyaç duymuyoruz. Rekabete girmiyoruz, bunun sebebi de mesleğimizin bu iş olması" diye sözlerine ekledi. - ANTALYA

Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor
Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Ziraat Mühendisi, Paskalya, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi döneminde satamadığı çiçekleri kurutup kapı çelengi yaptı, şimdi ürün yetiştiremiyor - Son Dakika Ekonomi


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