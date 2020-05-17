Pandemi döneminde şiddetten korunma kılavuzu hazırlandı
Pandemi günlerinde sokağa çıkma olanakları kısıtlanan kadınlara yönelik şiddet vakalarının giderek artması sebebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Şiddetten Korunma Kılavuzu hazırlandı.
Pandemi günlerinde sokağa çıkma olanakları kısıtlanan kadınlara yönelik şiddet vakalarının giderek artması sebebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Şiddetten Korunma Kılavuzu hazırlandı. View on euronews
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18.05.2020 00:17:09. #1.13#
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