Pandemi döneminde soba satışları arttı - Son Dakika

Pandemi döneminde soba satışları arttı

30.11.2020 10:32
Pandemi döneminde soba satışları arttı, System.String[]

Eskişehir'de yaklaşık 25 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Gökhan Duru; dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) sürecinde, yaşamak için vatandaşların merkezi yerlerden daha çok kırsal bölgeleri tercih etmesinin soba satışlarını hızlandığı belirtirken, zehirlenmeden soba...

Eskişehir'de yaklaşık 25 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Gökhan Duru; dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) sürecinde, yaşamak için vatandaşların merkezi yerlerden daha çok kırsal bölgeleri tercih etmesinin soba satışlarını hızlandığı belirtirken, zehirlenmeden soba kullanımın yollarını anlattı.

Korona virüs pandemi döneminde Eskişehir'de soba satışları yükseldi. Kent merkezlerindeki kalabalıktan uzak durması amacıyla vatandaşların konaklamak için kırsal bölgeyi seçmesi, bu satışların artmasına büyük rol oynadığı belirtildi. Normal kış aylarında her zaman soba satışlarında bir hareketlik yaşanırken bu yıl, bu satış yüzde 30 oranında arttığı ifade edildi. Ömrünü soba sektöründe geçiren Gökhan Duru, pandemi döneminde soba satışlarının son durumu anlatırken, zehirlenmeden sobayı nasıl kullanılabilecekleri dile getirdi.

"Yüzde 30 artış var"

Soba sektöründe olan hareketlik hakkında konuşan Gökhan Duru, pandemide satışlar hızlandığı dile getirdi. Duru," Pandemi sürecinde soba satışlarında hareketlenme oldu. Millet biraz kırsal bölgelerdeki tarla, bahçelerde ev yaptılar. Dolayısıyla soba alımları biraz daha hızlandı. Geçen seneye göre yüzde 30 civarında bir artış var. Günlük ortama vermek zor ama aylık olarak düşünsek daha önce 100 tane satıyorsak şimdi 130-150 falan oldu. Bu rakam sezon sonuna kadar daha da artacağı bekliyoruz" şeklinde belirtti.

Zehirlenmeden soba kullanımı

Vatandaşlar kış aylarında evlerini ısınmak için sobayı tercih ediyorlar. Teknolojik gelişmeler dolayısıyla birçok vatandaş artık doğal gazlı ısınma sistemi kullansa da, hem eski evlerinde yaşayanlar hem de yaşlı vatandaşlar hala daha çok sobayı tercih ediyorlar. Bu durumda sobanın yanlış kullanımı zehirlenmeye sebep olabiliyor. Ancak soba kullanırken bazı noktalara dikkat edilmesi halinde bu zehirlenme durumunda kurutulabilir. Soba kullanıcısının zehirlenme riskin azaltması için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Gökhan Duru bu konuda, "Sobayı en kötü bir ayda bir temizlenmesi şart. Normalde 2 haftada bir temizlenmesi sobayı iyi tutar. Zehirleme riski azalttır. Ama bir ayda bir kez yapmazsa zehirleme riski zirveye taşır. Sobada çok uzun boru kullanılmamalı. Kısa boru kullanılmalı. Çünkü uzun boru hem terleme yapıyor hem akıtıyor hem de çekiş gücünü zorluyor. Birde gece yatarken sobaya kömür atmaması gerekiyor. Yatmadan hemen önce kömür atarsa zehirlenme riski çok yüksek oluyor. Yatmadan en az 2 saat önce kömür atması lazım ki o yatısına kadar koz haline gelmesi lazım. Vatandaşlar bu şekilde zehirlenmeden kurtulabilir" diye tavsiyelerde bulundu.

Fiyatlar 200'dan 2 bin 500'e kadar değişiyor

Bu yılki soba fiyatları hakkında da konuşan Duru, normal bir soba 200 liradan başladığı ancak bu fiyat kalitesine göre 2 bin 500 liraya kadar yükseldiği belirtti. Duru, "Ham maddeye zam geldiği sürece bizde zam yapmak zorundayız. Ama ham maddeye zam gelmezse biz de fiyatta yükselme yapmıyoruz. Bu yıl çok ufak sobalar 200 liradan başlıyor, bin 500 liraya kadar devam ediyor. Ancak Kuzine sobasının fiyatı 600 liradan başlıyor ve 2 bin 500 liraya karar devam edebiliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Pandemi döneminde soba satışları arttı
Pandemi döneminde soba satışları arttı
Pandemi döneminde soba satışları arttı
Pandemi döneminde soba satışları arttı
Pandemi döneminde soba satışları arttı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde soba satışları arttı - Son Dakika


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