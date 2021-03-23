PANDEMİ DÖNEMİNDE STRESE BAĞLI OLARAK DİŞ SIKMA ORANI ARTTI - Son Dakika

PANDEMİ döneminde strese bağlı olarak diş sıkma oranı arttı. Uyku sırasında farkında olmadan diş sıkmak ya da gıcırdatmak uyku kalitesini de etkilerken, çene kasına yapılan botoks sayesinde gün boyu baş ve çene ağrısına yol açan bu sorundan kurtulmak mümkün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Bizim toplumumuzda diş sıkma problemi zaten vardı. Fakat koronavirüs endişesiyle, izole kalmaktan toplumun stresi artınca diş sıkmalar da arttı. Bu, kişinin hayat kalitesini de etkiliyor. Bu nedenle dişini kaybedenler, çene eklemine zarar verenler var. Botoks ile bu çene kası zayıflatılıyor. Kasları zayıflatınca kişi bu kadar dişlerini sıkamıyor ve daha kaliteli uyku uyuyor. dedi.

DİŞ KAYBINA BİLE YOL AÇABİLİR

Diş gıcırdatma ya da tıp dilindeki adıyla bruksizm, genellikle yoğun stres yaşayan kişilerde görülen bir sorun. Özellikle uyku sırasında kontrolsüz olarak çene ve diş sıkmak hem uyku kalitesini etkiliyor, hem de dişlerin zarar görmesine neden oluyor. Çoğu kişinin dişlerini sıktığını fark etmediğini belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, bu durumun hayat kalitesini etkilediğini söyledi.

Doç. Dr. Kutlubay, Kişiler genelde dişlerini sıktıklarının farkında değildir ancak sabahları yorgun kalkarlar. Yanak ve şakak bölgesinde ağrıyla uyanırlar. Bu ağrı gün içerisinde de devam eder. Gün içerisinde az da olsa sıkmaya devam ederler. Sıkmayla beraber çenedeki kas kütlesi artar ve daha kuvvetli sıkmaya başlarlar. İlerleyen dönemlerde çene eklemi de hasar görebilir. Daha kötüsü diş kaybı bile meydana gelebilir. Vatandaşlar sıkma gücüyle dişlerini kırar diye konuştu.

BOTOKS İLE KISA SÜREDE ÇÖZÜM

Gece plağı, meditasyon, fizyoterapi gibi çeşitli tedavi yöntemi bulunan diş sıkma sorununun en etkili yöntemlerinden birinin botoks olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kutlubay, Botoks ile bu çene kası zayıflatılıyor. Kasları zayıflatınca kişi bu kadar dişlerini sıkamıyor ve daha kaliteli uyku uyuyor. Diş kaslarını hafifletmek lazım. 5-6 ayda bir botoks uygulamasını çiğneme kaslarına yaparsanız eğer kas hacmi azalacağı için çene hattı da ovalleşir ve estetik bir görünüm de olur şeklinde konuştu.

PANDEMİDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Pandemi döneminde strese bağlı olarak dış sıkma oranının arttığını belirten Doç. Dr. Kutlubay, Bizim toplumumuzda diş sıkma problemi zaten vardı. Fakat koronavirüs endişesiyle, izole kalmaktan toplumun stresi artınca diş sıkmalar da arttı. Bu, kişinin hayat kalitesini de etkiliyor. Bu nedenle dişini kaybedenler, çene eklemine zarar verenler var ifadelerine yer verdi.

İKİ DİŞİMİ KAYBETTİM

Diş sıkma sorunu için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kozmotoloji Bölümünde çene kasına botoks yaptıran Şükran Kişioğlu, 'Sabah uyandığımda çenemde aşırı ağrılarım oluyor. Bu nedenle iki dişimi kaybettim. İmplant yaptırdım. Gece uyurken çok fazla dişlerimi sıkıyor ve gıcırdatıyormuşum. Ben farkında değildim zaten. Çene ve diş ağrısı çok yaşıyorum. Bazı zamanlarda çenemi açmakta bile zorlanıyorum. 15 senedir çeşitli yöntemleri denedim. Hipnoza, bioenerjiye gittim ama çok faydasını görmedim. Plak kullanamayacağım için de plak tercih etmedim. Şimdi botoks yapılacak faydalı olacağını düşünüyorum dedi.

BU SORUN TAMAMEN PSİKOLOJİK. STRES KAYNAKLI OLUYOR

Kendisinde ve kız kardeşinde diş sıkma problemi olduğunu söyleyen Süheyla Eren, Kardeşim dişleri için aparat kullandı. Bu şekilde geçti sorunu. Bende kaplama diş var. Kaplama dişlerimi bile sıkıyorum. Diş etlerim kanıyor. Bu sorun tamamen psikolojik. Stres kaynaklı oluyor diye konuştu. Gülsüm Turan, Kendim farkında değilim. Sabah kalktığımda çene ağrısıyla uyanıyorum. Yanımda birisi yatıyorsa o dişlerimi sıktığımı söylüyor. Uzun yıllardır dişimi sıkıyorum. Uyku problemim var zaten ilaçsız uyuyamıyorum. Bir de diş sıkma sorunum var şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Serhan Kuşçu da pandemi döneminde stresinin arttığını ve daha fazla diş sıktığını belirterek, 'Özellikle stres olduğum zamanlarda, ders çalışırken çok sıkıyorum. Gün içerisinde spor yaparken, ders çalışırken istemsizce sıkıyorum. Dişçiye gittiğimde diş sıktığıma yönelik uyarı geliyor. Pandemi döneminde online dersler ve sürekli evde olduğum için stresim daha da arttı ifadelerini kullandı.