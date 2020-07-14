Pandemi döneminde teşhir silolarına talep yüzde 75 arttı - Son Dakika

Pandemi döneminde teşhir silolarına talep yüzde 75 arttı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte gıda güvenliği konusu gündem olma özelliğini halen yitirmedi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte gıda güvenliği konusu gündem olma özelliğini halen yitirmedi. Bilim çevreleri özellikle açıkta sergilenen ve hava yoluyla temasın mümkün olduğu gıdalar için ek tedbirler alınmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu dönemde Avrupa, Ortadoğu Ülkeleri ve Afrika ülkelerinden gıda teşhir ürünlerine gelen talepler yoğunlaştı.

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Yeni tip koronavirüs salgını, birçok günlük alışkanlığın değişmesinde etkili oldu. Sosyal mesafe ve hijyen, virüsün yayılımını durdurmak için herkesin dikkat etmesi gereken temel kurallar arasına girdi. Özellikle gıda ürünlerinin teşhiri sırasında oluşabilecek olumsuzluklar için de ek tedbirler devreye sokuldu. Açıkta satılan temel gıdalardan bakliyat, kuruyemiş, şekerleme, draje ve kahve çekirdeği gibi pek çok ürün bundan sonraki dönemde daha hijyenik ve el değmeden stoklanıp satışa sunulacak. OGGETTI Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Aktı, "Gıdaya uygun paslanmaz, pleksi ve cam teşhir ürünleri, gıda satıcılarının hijyenik bir şekilde ürün sunumunu sağlarken tüketicilerin güvenli bir şekilde alışverişlerini yapmalarına imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.


"Dünya genelinde benzer ürünleri yakından takip ediyoruz"


Kovid-19 virüsünün yüzeylerde 72 saate kadar canlılığını yitirmemesi açıkta satılan gıdanın güvenliği sorusunu zihinlere getiriyor. Özellikle bakliyatçılar, kuruyemişçiler ve açıkta benzer ürünler satan firmaların mutlaka hijyene ve sağlığa daha uygun teşhir ürünleri kullanmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Erdinç Aktı, "Toplam 42 ülkeye kahve, draje, bakliyat ve kuruyemiş teşhir siloları ihraç ediyoruz. Pandemi döneminde bu talep yüzde 75 artış gösterdi. Özellikle Avrupa, Ortadoğu Ülkeleri ve Afrika ülkelerinden ciddi talep artışı yaşadık. Türkiye iç pazarı da bu noktada hızlı hareket etti. Hijyenik olduğu kadar estetik ve kullanım alanlarında tasarruf sağlayan teşhir ekipmanları ile birlikte yeme içme mekanlarına özel sunum ürünleri de üretiyoruz. Şirket olarak dünya genelinde benzer ürünleri yakından takip ettiğimiz gibi sürekli AR-GE çalışmaları ile de ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz" şeklinde konuştu.


"Gıdalar kadar sergilendiği yerin güvenliği de önemli"


Uzun yıllardır kahve, draje, bakliyat, kuruyemiş ve benzeri özellikle de açıkta satılan pek çok temel gıda ürünlerinin hijyenik koşullardan uzak sergilendiğini belirten OGGETTI Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrehan Aktı, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı pek çok firmanın hijyen ve sağlık konusunda daha hassas davranması gerektiğini gördük. Gıdanın kendisi kadar sergilendiği ortamın da güvenli olması gerekiyor. Teşhir ürünleri, gıdaları bozulma ve bayatlamalara karşı koruduğu gibi, teması sıfıra indirerek hijyen noktasında kapsamlı bir koruma sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi döneminde teşhir silolarına talep yüzde 75 arttı - Son Dakika Ekonomi
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