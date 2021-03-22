Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi - Son Dakika

Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi

22.03.2021 10:26

- Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi öğrencileriyle online ortamda buluşan oyuncu Taner Rumeli mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak oyunculuğa ilişkin soruları cevapladı.

- Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi öğrencileriyle online ortamda buluşan oyuncu Taner Rumeli mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak oyunculuğa ilişkin soruları cevapladı.

Pandemi süresince kültürel etkinlikler korona virüsün gölgesinde geçerken, Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi sanal ortama taşındı. Akademi öğrencileri Usta sanatçı ve eğitmenler Erdem Baş, Yeşim Dalgıçer ve Barış Başar eşliğinde online eğitimlerinde dört haftayı geride bıraktı. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde oluşturulan stüdyoda, her hafta ünlü bir ismin konuk olduğu online eğitimlerin dördüncü haftasında tiyatro ve sinema oyuncusu Taner Rumeli konuk eğitmen olarak öğrencilerle buluştu.Usta oyuncu, sanat yaşantısından ve mesleki kariyerinden örnekler anlatarak sinema gönüllülerini keyifli bir yolculuğa çıkardı. Online ortamda gerçekleşen eğitimde akademi öğrencileri usta oyuncuya sorular sorarak sinemada merak ettiği konularda bilgi aldı. Usta eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimde renkli görüntüler oluştu.

"Pandemi döneminde online eğitimler ve yeni tekniklerle bu süreci aşıyoruz"

Usta oyuncu ve senaryo yazarı Barış Başar, "Pandemi şartlarından dolayı online olarak bu eğitimleri veriyoruz. Gönül isterdi ki yüz yüze bir arada olalım. 2019 yılında sinema akademisinde çok keyifli bir yıl geçirdik. Öğrencilerimiz kendi yazınları skeçler ile sahneye çıkarak oynadılar. Oynanan skeçler arasından biz birinci olanı seçtik, çok keyifli bir 10 hafta geçirmiştik. Online eğitim durumuna geldiğimiz de şartlar biraz daha elimizden alınmış durumda, ama biz de bir takım yaptığımız tekniklerle bu durumu aşmaya çalışıyoruz. İlk olarak monolog bir sahne yazmalarını sağladık. Kendileri telefon ile onu çektiler. Çektikleri videoları bize attılar. Erdem Hoca ve Yeşim Hoca o videolar üzerinden yaşadıkları süreci, 8 hafta sonra sonunda nereden nereye geldiklerini kıyaslayacaklar. İlk üç haftamızı bu şekilde tamamladık. Bundan sonraki süreçte belirli hikaye başlıkları belirledik. 3 şubemize ayrı ayrı hikaye verdik. Yine öğrencilerimiz geliştirecekler, karakterleri onlar oluşturacaklar. Bir kısa film senaryosu haline getireceğiz. Öğrencilerimiz tekrar çekim yapacaklar, biz onları bir bütün haline getireceğiz. Bu noktada gerek senaryo yazımı, gerek çekim, gerek oynama konusunda gelişmiş olacaklar. Bu şekilde üstesinden gelmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz çok keyif alıyorlar" diye konuştu.

"Öğretirken gelen sorularla yeni şeyler öğreniyoruz"

Pandemi döneminde kültürel çalışmalardan dolayı Çekmeköy Belediyesine teşekkür eden usta oyuncu Taner Rumeli, "Öncelikle böyle bir ortamın oluşturulması, insanlara fırsat verilmesi gerçekten son derece başarılı bir çalışma, projeye emek veren herkesi tebrik ediyorum. Bizim sinemada öğrendiklerimizi merak edenlere aktarmamızda da bizim için çok keyifli oluyor. Çünkü kendi deneyimlerimizi paylaşırken karşı taraftan yeni gelen sorular ile bizde yeni şeyler düşünüyoruz. Bu çok güzel karşılıklı bir süreç, öğretirken öğrenmek oluyor.

Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi
Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi
Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi
Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi

Çekmeköy Belediyesi, Pandemi, Rumeli, Sinema, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor HES kodu olmadan otobüse binen şahıs, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu Son Dakika! Gözler dolar ve altına çevrilmişken Bakan Elvan'dan kararlılık mesajı: Herhangi bir taviz vermeyeceğiz
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu         
10:00
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre         
09:33
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor         
09:12
Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı         
08:23
İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor         
08:03
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 10:42:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online sinema eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei