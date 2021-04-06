Pandemi döneminde uyku apnesi yükselişe geçti ! - Son Dakika

Pandemi döneminde uyku apnesi yükselişe geçti !

06.04.2021 10:58
Pandemi döneminde uyku apnesi yükselişe geçti !, System.String[]

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Okan Morkoç konu hakkında bilgiler verdi.

Horlama sadece bir gürültü değil, kalp-damar sistemini bile etkileyen ciddi bir sağlık problemi. Uyku apnesi de kısaca 'uykuda solunum durması' olarak ifade edilen önemli bir hastalık. Sağlığı ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen, geceleri kabusa çeviren bu sorunları yaşayanların sayısı pandemi döneminde arttı. Obstrüktif uyku apne sendromu ya da halk arasında bilinen adıyla uyku apnesi, uyku sırasında yineleyen üst solunum yolu tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalmayla karakterize bir sendrom. Genellikle orta yaşlı ve kilolu erkeklerde görülüyor. Her yaşta olabilir, fakat en sık 40-65 yaşları arasında karşımıza çıkar. Erkeklerde kadınlardan iki-üç kat daha fazla görülür. Kadınlarda menopozdan sonra artar. Uyku apnesinin görülme sıklığının erkeklerde yüzde 4, kadınlarda yüzde 2 olduğu bildirilmiştir. Hem halk tarafından hem de hekimler arasında çok iyi tanınmayan bir sendrom olduğundan, tanıda gecikmelere sık rastlanır."

Burun estetiği ameliyat olanların yaklaşık yüzde 10-20 kadarında nefes almada sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ameliyat sırasında kesilen kıkırdağı tekrar tamir etmenin önemini araştırdık. Bunun tamir edilmesi oradaki bağların, fonksiyonların yerine gelmesi demek. Ameliyat sırasında burun içindeki deriyi kesip ameliyatı yapıyoruz, yaptıktan sonra kestiğimiz yerleri tekrar onarmamız gerekiyor. Orada onarılacak bir şey var mı yok mu ona bakmak gerekiyor.

Burun bölgesinde gerçekleştirilen detaylı operasyonlar ile hastaların bütün şikayetleri giderilir.Yüzün simetrisini komple yeniden belirleyen burun operasyonları ile kişilerin kendilerine olan özgüvenleri de tazelenmiş ve artmış olur. Sosyal ortamlarda kendini son derece güvenli hisseden hastalar birçok farklı nedenden ötürü bu operasyonu tercih edebilirler.

Burun estetiği burundaki doğumsal ya da sonradan meydana gelen şekil bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesi işlemidir. Çok ciddi fonksiyon bozuklukları ve deformiteler olmadığı sürece burun gelişiminin tamamladığı 18 yaş sonrasında yapılır. Estetik düzeltimle birlikte birçok kişinin mustarip olduğu burundan nefes alma güçlüğü de bu operasyon esnasında düzeltilebilmektedir.

Burun vücutta en önemli organlardan bir tanesidir ve nefes almayı sağlar. Bu nedenledir ki operasyon sonrasında hastaların tekrar sağlıklı nefes alıp verebilmesi gerekir. Yapılan operasyon ne kadar başarılı geçerse hastaların o kadar sağlıklı nefes almaları mümkün olur.

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Burun bölgesinde yapılan estetiklerin öncesinde hastanın detaylı bir muayeneden geçmesi sağlanır ve yüz bölgesinde derin bir inceleme yapılır.

Yapılan bu fizik muayene cerrahlar eşliğinde gerçekleştirilir ve bu esnada hastaların ideal burun ölçüleri hakkında hastaya bilgi verilir.

Burun estetiği, Estetik, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Pandemi döneminde uyku apnesi yükselişe geçti ! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminde uyku apnesi yükselişe geçti ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei