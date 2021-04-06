Pandemi döneminde uyku apnesi yükselişe geçti ! - Son Dakika

Horlama sadece bir gürültü değil, kalp-damar sistemini bile etkileyen ciddi bir sağlık problemi. Uyku apnesi de kısaca 'uykuda solunum durması' olarak ifade edilen önemli bir hastalık. Sağlığı ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen, geceleri kabusa çeviren bu sorunları yaşayanların sayısı pandemi döneminde arttı. Obstrüktif uyku apne sendromu ya da halk arasında bilinen adıyla uyku apnesi, uyku sırasında yineleyen üst solunum yolu tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalmayla karakterize bir sendrom. Genellikle orta yaşlı ve kilolu erkeklerde görülüyor. Her yaşta olabilir, fakat en sık 40-65 yaşları arasında karşımıza çıkar. Erkeklerde kadınlardan iki-üç kat daha fazla görülür. Kadınlarda menopozdan sonra artar. Uyku apnesinin görülme sıklığının erkeklerde yüzde 4, kadınlarda yüzde 2 olduğu bildirilmiştir. Hem halk tarafından hem de hekimler arasında çok iyi tanınmayan bir sendrom olduğundan, tanıda gecikmelere sık rastlanır."

Burun estetiği ameliyat olanların yaklaşık yüzde 10-20 kadarında nefes almada sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ameliyat sırasında kesilen kıkırdağı tekrar tamir etmenin önemini araştırdık. Bunun tamir edilmesi oradaki bağların, fonksiyonların yerine gelmesi demek. Ameliyat sırasında burun içindeki deriyi kesip ameliyatı yapıyoruz, yaptıktan sonra kestiğimiz yerleri tekrar onarmamız gerekiyor. Orada onarılacak bir şey var mı yok mu ona bakmak gerekiyor.

Burun bölgesinde gerçekleştirilen detaylı operasyonlar ile hastaların bütün şikayetleri giderilir.Yüzün simetrisini komple yeniden belirleyen burun operasyonları ile kişilerin kendilerine olan özgüvenleri de tazelenmiş ve artmış olur. Sosyal ortamlarda kendini son derece güvenli hisseden hastalar birçok farklı nedenden ötürü bu operasyonu tercih edebilirler.

Burun estetiği burundaki doğumsal ya da sonradan meydana gelen şekil bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesi işlemidir. Çok ciddi fonksiyon bozuklukları ve deformiteler olmadığı sürece burun gelişiminin tamamladığı 18 yaş sonrasında yapılır. Estetik düzeltimle birlikte birçok kişinin mustarip olduğu burundan nefes alma güçlüğü de bu operasyon esnasında düzeltilebilmektedir.

Burun vücutta en önemli organlardan bir tanesidir ve nefes almayı sağlar. Bu nedenledir ki operasyon sonrasında hastaların tekrar sağlıklı nefes alıp verebilmesi gerekir. Yapılan operasyon ne kadar başarılı geçerse hastaların o kadar sağlıklı nefes almaları mümkün olur.

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Burun bölgesinde yapılan estetiklerin öncesinde hastanın detaylı bir muayeneden geçmesi sağlanır ve yüz bölgesinde derin bir inceleme yapılır.

Yapılan bu fizik muayene cerrahlar eşliğinde gerçekleştirilir ve bu esnada hastaların ideal burun ölçüleri hakkında hastaya bilgi verilir.