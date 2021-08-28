Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi - Son Dakika

Korona virüs pandemisi, bazı yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Bu özeliklerden bir de uzaktan çalışma..

Türkiye ve dünyada denenen uzaktan çalışma yöntemi bu süreçte daha iyi kavrandı ve benimsendi.

Uzaktan çalışmada personel ile işyeri bağı da çok önem arz etti.

Çalışanlar yavaş yavaş geride kalan bu süreci, çeşitli şekillerde

değerlendirdi. Kimi yola giden vaktini daha farklı değerlendirdiğini

söylerken kimi de makyaj, giyim gibi konularda rahat ettiğini söyledi.