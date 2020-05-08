Pandemi döneminde uzaktan eğitime olan talep patladı

Pandemi ile birlikte gelen sosyal izolasyon döneminde çalışanların uzaktan eğitime olan talebi patladı. Uzaktan eğitim şirketi Enocta'nın yayınladığı veriler, çalışanlar tarafından alınan dijital eğitim sayısı, canlı sanal sınıflarda oturum sayısı ve mobil cihazlardan uzaktan eğitime erişim gibi başlıklarda 10 katı bulan artışların olduğunu gösterdi.

Uzaktan eğitim alanında, 500'den fazla kuruma ve yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veren Enocta'nın yayınladığı veriler çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre, "Covid19 Salgını" nedeniyle iş yerlerinin bir kısmının kapandığı, evde geçirilen sürenin uzadığı 15 Mart sonrasında, çalışanların aldıkları dijital eğitim sayısı adeta patlama gösterdi. 2019 Mart - Nisan döneminde 1 milyon 780 bin olan dijital Eğitim" sayısı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 1041 artış göstererek 20 milyon 293 bin'e ulaştı.

Enocta CEO 'su Ahmet Hançer, evde geçirilen sürenin uzamasına bağlı olarak uzaktan eğitim alan profesyonellerin eğitim talebini patlattıklarını ve farklı eğitimlere olan talebin görülmemiş şekilde artış kaydettiğini söyledi.

Enocta'nın, uzmanlar tarafından hazırlanmış 5 bin içeriği kurumlarda çalışan, gelişime açık bireylerin hizmetine sunduğunu ve stres yönetiminden, sigortacılığa kadar çok farklı başlıklarda son derece değerli eğitimlerin bulunduğunu belirten Hançer şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim bilinen, kullanılan ancak tümüyle benimsenen bir eğitim yöntemi değildi. Mart-Nisan döneminde uzaktan eğitimin sağladığı fayda daha iyi anlaşıldı ve geçmişte hiçbir dönemde görülmedik biçimde benimsendi."

Enocta'nın verilerine göre farklı başlıklarda artışlar şu şekilde gelişti:

Sisteme toplam giriş, hafta içi yüzde 57, hafta sonu ise yüzde 80 arttı.

Sanal sınıf toplam oturum sayısı da hızlı artış gösteren bir başka başlık oldu. Çoklu interaktif eğitimin alındığı sanal sınıflarda oturum sayısı yüzde 418'lik bir artışla, 125'den, 648'e çıktı.

Pandemi öncesi dönemde sisteme yoğunlukla sabah saatlerinde girilirken, pandemi döneminde yoğunluk 13: 00 ila 16: 00 saatleri arasında gerçekleşti.

Yine bu dönemde mobil cihazlardan hafta içi eğitimlere erişim ortalaması yüzde 92 arttı.

Hançer, "sosyal izolasyon" döneminin birçok eğitim ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kurumlar çalışanları için evde verimli ve güvenli çalışma, sanal toplantılarda verim elde etme, uzaktan ekip yönetimi ve uzaktan çalışırken takım olma gibi iş hayatıyla ilgili online eğitimler sunmaya başladı. Kurumlar aynı zamanda çalışanların bu dönemdeki psikolojilerini desteklemek için kaygı yönetimi ve stres yönetimi gibi konularda da online eğitimler sunmakta. Yine bu dönemde pek çok kurum, gerek sosyal sorumluluk kapsamında, gerekse çalışan bağlılığını artırmak için çalışanların aileleri, eşleri, çocukları, sevenleri için de farklı konularda online eğitim sunuyor. Şunu belirtebiliriz, Covid-19 ile birlikte özel şirketlerde ve kamu kurumlarında iş ile ilgili hiç olmadığı kadar uzaktan

eğitim yapılmaya başlandı. Enocta olarak günümüz teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz öğretici, eğlenceli ve ölçümü son derece kolay içeriklerimizi gelişmiş teknolojimiz ile sunmaya devam edeceğiz." (Fotoğraf - Grafik)