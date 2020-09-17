ANKARA Pandemi döneminde 'web tapu' kullanımı 1 milyon 700 bine ulaştı - Son Dakika

Pandemi döneminde 'web tapu' kullanımı 1 milyon 700 bine ulaştı

TAPU Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, pandemi döneminde memurla vatandaş temasını azaltmak için yaygınlaştırdıkları web tapuyu 1 milyon 700 bin kişinin kullandığını söyledi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana bulaş riskini önlemek adına memurla vatandaşı karşı karşıya getirmemek için web tapu kullanımını yaygınlaştırdı. Manuel işlem yapılmasını önleyen web tapu uygulamasını pandeminin başından itibaren 1 milyon 700 bin kişi kullandı. Tapu Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, pandemi döneminde vatandaşla memur arasındaki mesafeyi korumak, hastalığın yaygınlaşmasını engellemek adına web tapuya ağırlık verdiklerini kaydetti. Bununla beraber pandeminin başından itibaren manuel işlem yapılmasını yasakladıklarını anlatan Adlı, şöyle konuştu:

"Web tapu uygulamasında vatandaş direkt e-devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapıyor. Adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını, alıcı ve satıcının telefonlarını, harca esas değerine ilişkin belediyeden aldığı rakamı oraya yazıyor. Sözel bilgileri sisteme kayıt ediyor, girdikten sonra arka planda bizim memurumuz gelen bu bilgileri teyit ediyor. Doğruluğunu kontrol ettikten sonra mesajla harcını yatırtıyor. Daha sonra da cep telefonuna vatandaşa 'şu saatte gel imzanı at' diye mesaj gidiyor. O saatte vatandaş gidiyor, imzasını atıyor, işlem bitiyor. Web tapuda işlemleri genelde biz aynı gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşımız ve bizim memurumuz için büyük kolaylık."

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KULLANDI

Şu anda yaklaşık 46 işlemin web tapu üzerinde yapılabildiğini bildiren Adlı, "Vatandaşımız gayrimenkulünü sorgulayabiliyor, gayrimenkulü üzerinde tedbir koyabiliyor. Harita bilgisi alabiliyor, konum görebiliyor, arşivle ilgili bilgi alabiliyor. Hem kamu kurumlarına hem tüzel kişiliklere hem de şahıslara ciddi anlamda kolaylık sağlayan bir sistem. Web tapuda işlemin yapılacağı imzanın atılacağı müdürlüğü de vatandaşımız seçebiliyor. Alıcı başka yerde satıcı başka yerde olsa dahi alıcı nereyi tercih ettiyse oraya gidiyor, satıcı başka yere gidiyor. Tapu memurunun huzurunda aynı saatte aynı anda bulunmaları gerekiyor. Web tapuda aynı gün bilemediniz 2'inci gün işiniz bitiyor. Mart'tan bugüne 1 milyon 700 bin kişi web tapuyu kullandı. Her gün de bu sayı artıyor" diye konuştu.

'DUBLÖR KULLANARAK DOLANDIRIYORLAR'

Adlı, genelde tapularda dolandırıcılığın sahte kimlikle, sahte vekalette ve sahte intikal belgesi, veraset intikal belgesiyle yapıldığını, şu anda teknolojiyi kullanarak bu dolandırıcılıkların çoğunu engellediklerini kaydetti. Buna rağmen sahteciliğin önüne geçmenin kolay olmadığını vurgulayan Adlı, "Bu sefer insanlar başka yollara tevessül ediyor. Bir gayrimenkul uzun süredir el değiştirmiyor veya sahibi yurt dışında yaşıyorsa bunu tespit ediyorlar. Dublör kullanarak sahte kimlik çıkarıyorlar. Bu sahte kimliğe dayanarak da gidip vekalet çıkartıyorlar. Noterdeki vekalet aslında doğru; ama dublör kullanarak sahte kimlik çıkardıkları için vekaletin dayanağı olan kimlik sahte olunca işlem sahte oluyor. Bizim memurumuz artık bu konularda uzmanlaşınca değişik ip uçlarıyla bunların önüne geçebiliyorlar. Son 1 ayda 8-10 tane işlemde mali değeri 2 milyar değerindeki gayrimenkullerin sahtecilik işlemlerini yakalattık. Bu da bizim memurumuzun dikkati, bu konuda uzmanlaşmış olması ve teknolojiyle bilgiye ulaşma sayesinde mümkün olmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler de bu sahtecilikleri ciddi anlamda azaltmış durumda. Bir çırpıda 500 milyon değerindeki bir sahteciliğe suç üstü yaptık" dedi.