Pandemi döneminde Yalova'ya 170 milyon lira destek sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre pandemi döneminde Yalova'ya 170 milyon lira destek sağlandığı duyuruldu.

Yalova'da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında çalışan 11 bin 248 kişiye 83 milyon 414 bin 787 TL ödeme yapılırken, Nakdi Ücret Desteği kapsamında çalışan 10 bin 316 kişiye 35 milyon 318 bin 758 TL katkı sağlandı. İşsizlik Ödeneği kapsamında 3 bin 481 kişiye 17 milyon 474 bin 215 TL yardım yapılırken, Normalleşme Desteği kapsamında çalışan 9 bin 33 kişiye 11 milyon 548 bin 171 TL ödeme yapıldı. Yalova'ya toplamda 170 milyon 314 bin 931 TL katkı sağlandığı belirtildi. - YALOVA