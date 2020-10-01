Pandemi döneminde yurt dışı eğitime ilgi arttı - Son Dakika

DÜNYANIN farklı ülkelerinden eğitim kurumları ve Türk öğrencilerin buluştuğu 'StudyExpo Online Yurt Dışı Eğitim Fuarı' 3-4 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. StudyExpo Yöneticisi Ayça Bilen, pandemi nedeniyle yurt dışında eğitime olan ilginin azalmadığını, aksine yapılan promosyon indirimleri nedeniyle daha da artığını söyleyerek, "Çocuklarının yurt dışında eğitim görmesini isteyen aileler pandemi döneminde yurt dışındaki eğitim kurumlarının indirim fırsatlarını kaçırmadı" dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim kurumları ve Türk öğrencilerin buluştuğu 'StudyExpo Online Yurt Dışı Eğitim Fuarı' 3-4 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ancak pandemi nedeniyle online olarak yapılacak fuara yurt dışında eğitim almak isteyenler web sitesine girerek ücretsiz verilen davetiyelerle katılabilecek. İngiltere, Kanada, İrlanda, İspanya, İsviçre, Avustralya, Kanada, Finlandiya ve Malezya'dan 30 eğitim kurumunun katılacağı online fuarda, yurt dışındaki eğitim programları ve olanaklarına ilişkin bilgi verilecek.

'ONLİNE YURT DIŞI EĞİTİM DAHA ÇOK TALEP GÖRDÜ'StudyExpo Yöneticisi Ayça Bilen, pandemi nedeniyle yurt dışında eğitime olan ilginin azalmadığının aksine yapılan promosyon indirimleri nedeniyle daha da artığını söyledi. Bilen, "Çocuklarının yurt dışında eğitim görmesini isteyen aileler, dil okullarına gitmek isteyenler, master yapmak ve çeşitli sertifika programlarına katılmak isteyenler pandemi döneminde yurt dışındaki eğitim kurumlarının indirim fırsatlarını kaçırmadı. Öğrenciler yurt dışı eğitimlerine bu süreçte online olarak başlayıp devamında ekstra ücret ödemeden isterse gidip okulu olduğu ülkede eğitimini tamamlayabiliyor. Online yurt dışı eğitim daha çok talep gördü. Çünkü burada kişiler sadece kursun ya da eğitim kurumunun ücretini ödüyor. Yurt dışına gitmeden yurt dışından eğitim alıyorlar. Böylece maliyetler de yarı yarıya azalıyor. Ayrıca Türkiye 'de işinin ya da okulunu bırakamayanlar yine online yurt dışı eğitimle programlara katılım sağlıyor ve diplomalarını alıyorlar. Fuarımıza katılan 30 okulumuzla öğrenci ve velilerimiz internet üzerinden okul temsilcileri ile Türkçe görüşerek, bilgi alabilecek ve kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Normal zamanda Kanada'da 12 bin dolar olan eğitim programları pandemi nedeniyle 6 bin dolara düştü. Öğrencilere yurt dışı eğitimlerine ister online başlayarak, ister 2020 yılı indirimleri ile 2021 yılı kayıt olarak yurtdışında eğitimini tamamlayabiliyor. Online eğitim fuarına katılım için başvuranların sayısı oldukça yüksek. Geçtiğimiz yıl 8 bin kişi ziyaret etti fuarı. Bu sene de katılımcıları bekliyoruz" diye konuştu.'OKU VE ÇALIŞ' PROGRAMINA YOĞUN İLGİ'Bilen, yurt dışında eğitim almak isteyenlerin en fazla 'Oku ve Çalış' programına ilgi gösterdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İrlanda, Kanada ve Avustralya'ya giden öğrenciler eğitimlerini alırken aynı zamanda çalışma iznine sahip oluyorlar. Böylece hem eğitim almış hem de oradaki masraflarını karşılamak için para kazanmış oluyorlar. Kendi mesleklerine uygun işlerde ya da hizmet sektöründe çalışabiliyorlar. Öğrenciler bu programa oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. Hem okul masraflarını hem de yaşam masraflarını karşılıyorlar. 18 yaşından büyük herkes bu programa başvurabiliyor. Öğrenciler online olarak başlayıp sürecin devamına göre eğitim aldıkları ülkeye gidip tamamlamayı tercih ediyorlar. Pandemi sürecinde İngiltere Amerika, İrlanda, Malta gibi ülkeler öğrencilere kapılarını açtı. Okullar aktif olarak eğitim vermeye başladı. Eğitim programına kaydını yaptıranlar bu ülkelere gidiyorlar. Kanada ise önümüzdeki ay itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak şu anda da eğitimle burada online olarak başlıyorlar ve diledikleri zaman yüz yüze eğitimle devam edip diplomalarını alabilecekler."