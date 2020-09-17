Pandemi dönemini güvercinleriyle geçiriyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çocukluğundan buyana güvercin besleyen 60 yaşındaki Hacı Akpolat, pandemi dönemini evinin çatısındaki güvercinleriyle geçiriyor.

Güvercin tutkunu Hacı Akpolat, çocukluğunda babasından gördüğü ve tutkusu olan güvercin besiciliğini severek yapıyor. Mahallesindeki evinin çatısında yaklaşık 100 adet birbirinden farklı güvercinleri, elleriyle besleyip bakımını yapan Akpolat, günün farklı saatlerinde güvercinlerini gökyüzünde uçurarak stres atıyor.

Pandemi dönemini onlarla adeta arkadaş gibi geçirdiğini ifade eden Akpolat, "Bu bize çocukluktan kalan bir hobi. Pandemi sürecinde hep buraya gelip güvercinlerimle vakit geçiriyorum. Gidecek yerimiz yok buraya geliyoruz. İki ay sonra karışmasını yaparlar ve gökyüzünde 10 bin kuş uçar karıştırırlar. Meraklılar toplanır birbirlerine alıp satarlar." diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ