Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor - Son Dakika

Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor

22.11.2020 20:12

Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor "Yemek yemeyi unutuyorum, bazen yemek yemeye bile vakit bulamıyoruz" Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Salgını'nda kış mevsimine girilmesiyle alışverişlerini evden yapan vatandaşlar kuryelerin yükünü de ağırlaştırdı.

Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor

"Yemek yemeyi unutuyorum, bazen yemek yemeye bile vakit bulamıyoruz"

TEKİRDAĞ - Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Salgını'nda kış mevsimine girilmesiyle alışverişlerini evden yapan vatandaşlar kuryelerin yükünü de ağırlaştırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 kat daha fazla sipariş aldıklarını belirten Kurye Akın Kaya "Bu yıl pandemi dönemiyle birlikte yükümüz 2 kat daha fazla arttı. Siparişlere yetişebilmek için zamanla yarışıyoruz" dedi.

Salgın döneminin gizli kahramanları olarak değerlendiren kuryeler, sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 15 yıldır kuryecilik yapan Akın Kaya, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Adeta zamanla yarışıyoruz"

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş yükünün 2 kat daha fazla arttığını ifade eden 4 yıllık kurye Akın Kaya "Pandemi bizim yükümüzü de arttırdı. Paket servislerimiz geçtiğimiz yıla oranla 2 kat artış gösterdi. Son gelen tedbir kararlarının ardından sadece paket servise açık olan işletmelerde durum biraz daha önem kazandı. Müşterilerimizin siparişlerine yetişmek için adeta zamanla yarışıyoruz" dedi.

"Araçlardan şikayetçiyiz"

Paket serviste en büyük sorunlarının trafik olduğuna dikkat çeken Akın Kaya; "Trafikte araç sürücüleri bizleri görünce üstümüze sürüyorlar araçları. Çoğu zaman kaza riski ile karşı karşıya kalıyoruz. Araç sürücülerimizden biraz daha anlayış bekliyoruz. Yani bu iki tekerleğin üstünde bir can taşındığını bilmeli ve ona göre daha bilinçli olmalılar" dedi.

"30 dakikada 20 yere servis yaptığım zamanlar oldu"

Pandemi döneminde paket servise talebin arttığına dikkat çeken Kaya; "Bu süreçte günlük maksimum paket servisimizin üzerine çıktık. 30 dakikada 20 farklı noktaya paket servis taşıdığımız da oldu. Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek adına daha fazla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yemek yemeye vakit bulamıyoruz"

Yoğunluk dolayısıyla zaman zaman kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini de belirten Kaya; "Sabah 10: 00'da siparişler hazırlanmaya başlanıyor. Genelde öğle saatlerinde yoğunluk olduğundan yemek yemeyi de unutuyoruz. Akşam anca öğle yemeğini yiyebiliyoruz. Bu düzenimizi de etkiliyor aslında. Normal zamanlarda 10: 00'da başlayan ve gece 12: 00'ye kadar süren bir yaşantımız var. Düzenimiz pek fazla yok. O yüzden hayatın akışından çoğu zaman haberimiz olmuyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor
Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor

Koronavirüs, Tekirdağ, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Koronavirüs hastalarına yüksek dozda ilaç vererek öldüren doktorun kurbanlarından biri de Türk olabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi
MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı MEB, ara tatil sonrası uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi         
19:44
Inter, Lukaku'nun harika oyunuyla Torino'ya karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı Inter, Lukaku'nun harika oyunuyla Torino'ya karşı müthiş bir geri dönüşe imza attı         
19:28
Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti         
19:01
Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler Masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de, yerde yemek yediler         
18:53
Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı         
17:34
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 20:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi döneminin gizli kahramanları kuryeler zamana karşı yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei