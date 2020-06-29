Pandemi dönüşünde öğrenciler okullarını rengarenk bulacak - Son Dakika

Pandemi dönüşünde öğrenciler okullarını rengarenk bulacak

- (Özel) Pandemi dönüşünde öğrenciler okullarını rengarenk bulacak Okul müdürü, öğretmenler ve hizmetliler okulun demir parmaklıklarını boyamak için çalışmalara başladı Okul Müdürü Levent Ünal, "Öğrencilerimiz pandemi dönüşünde okullarını rengarenk bulacak" Kayseri'de bulunan Mehmet Sepici 60.

- (Özel) Pandemi dönüşünde öğrenciler okullarını rengarenk bulacak

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Okul müdürü, öğretmenler ve hizmetliler okulun demir parmaklıklarını boyamak için çalışmalara başladı

Okul Müdürü Levent Ünal, "Öğrencilerimiz pandemi dönüşünde okullarını rengarenk bulacak"

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu müdürü, öğretmenler ve hizmetliler okulun demir parmaklıklarını boyayarak, pandemi dönüşünde okulu öğrenciler için hazırlamaya başladı.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Levent Ünal ile birlikte öğretmenler ve hizmetliler, okulda buluşarak yapılacak işler için kolları sıvadı. Öğretmenler ilk olarak okulun demir parmaklıklarını boyama işine girişti.

Bir kaç gündür boyama işi ile uğraştıklarını ifade eden Okul Müdürü Levent Ünal, "5 öğretmen arkadaşımız, müdür yardımcılarımız, memurumuz ve hizmetlilerimiz okulumuzu renklendirelim diye yola çıktık. İmkan bulabilirsek okulun duvarlarını boyayacağız. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz evlerinde çok sıkıldı. Okullar açılacak mı açılmayacak mı herkes merak içinde. Biz okullar açıldığında öğrencilerimiz daha renkli bir ortamda olsunlar, okula gelince onlara bir sürpriz yapalım diye böyle bir çalışmaya başladık" diye konuştu.

Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pandemi dönüşünde öğrenciler okullarını rengarenk bulacak - Son Dakika

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