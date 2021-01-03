Pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanı için KDK karar aldı - Son Dakika

Pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanı için KDK karar aldı

03.01.2021 10:54
Pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanı için KDK karar aldı, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanının başvurusu üzerine tavsiye karar aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanının başvurusu üzerine tavsiye karar aldı. KDK'nın aldığı kararda, Ek ödemenin yapılmaması; 'pandemi sürecinde gerek bedenen ve gerekse de psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasının motivasyon ve teşviki sağlamayı' amaçladığı hususu ile bağdaşmadığının da altı çizildi.

Bütün dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınına karşı Türkiye'de de bir takım tedbirler alınırken iş yükü oldukça artan ve riskli hale gelen sağlık çalışanları için ek ödeme yapılmaya başlandı. Bu süreçte pandemi ek ödemesini alamayan sağlık çalışanları ise haklarını aramak için vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na yoğun olarak başvuru yapıyor.

Bu başvurulardan birisinde vatandaş bir üniversite hastanesinin Radyoloji Bölümünün Acil Röntgen biriminde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığını, Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına yapılması gereken ek ödemenin sadece acil serviste, covid biriminde ve mikrobiyoloji laboratuvarında çalışanlara yapıldığını kendisinin de bu dönemde mesai saatleri içinde ve dışında pandemi ek ödemesi alan acil servise hizmet vermiş olmasına rağmen ek ödemeden yararlandırılmadığını belirterek, tarafına da ek ödeme yapılmasını talep etti.

"Ek ödeme yapılmazsa sağlık çalışanının motivasyonu azalabilir"

Konu üzerine idareyle iletişime geçen KDK'ya gelen cevabi yazıda başvuranın isminin acil çalışan listesinde olmaması nedeniyle ödeme yapılmadığı ifade edildi. Ancak başvuranın; isminin acil çalışan listesinde olmamasına karşın pandemi ile mücadele çalışmaları kapsamında fiilen görev yaptığını kanıtlaması sonrasında Ombudsman idareye tavsiye kararı verdi.

Kararda fiilen çalıştığı tespit edilen başvurana çalışan listesinde adı bulunmaması nedeniyle ek ödemesinin yapılmaması işleminin emeğin karşılıksız bırakılmaması hususunu teminat altına alan Anayasanın 55'inci maddesine ve hakkaniyete uygun olmadığı belirtildi. Ek ödemenin yapılmaması; 'pandemi sürecinde gerek bedenen ve gerekse de psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasının motivasyon ve teşviki sağlamayı' amaçladığı hususu ile bağdaşmadığının da altı çizildi. - ANKARA

Pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanı için KDK karar aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Koronavirüs, Karar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi ek ödemesi alamayan sağlık çalışanı için KDK karar aldı - Son Dakika


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