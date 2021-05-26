Pandemi Erciyes'i etkilemedi

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, pandeminin kayak sezonunda Erciyes'i olumsuz etkilemediğini söyleyerek, "Güzel ve başarılı bir kış geçirdik" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, pandeminin gölgesinde kayak sezonu sona erdi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaptığı açıklamada, kış öncesinde Erciyes'i pandemi şartlarına hazırladıklarını söyleyerek, "1 yıldan fazladır tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi gerçekliği ile yüz yüzeyiz. Bizde geçtiğimiz yazdan itibaren kışın pandemi şartları devam ettiği müddetçe nasıl çalışacağız, burada insanları nasıl mutlu edeceğiz diye planlarımızı oluşturmuştuk. Her şeyden önce uluslararası büyük bir sertifikasyon kuruluşundan güvenli kayak merkezi sertifikamızı aldık. Özellikle yurtdışından ve yurtiçinden Erciyes'e kayak için gelecek misafirlerimize kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamı sağlayalım diye kaygı gütmüştük. Erciyes'te otellerimizde dahil olmak üzere bütün işletmelerimize güvenlik ve hijyen sertifikalarını aldırdık. Dolayısıyla kışa güvenlik açısından pandemi şartlarına uyumlu bir Erciyes olarak girmeyi hedefledik ve bunda da başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

"Güzel ve başarılı bir kış geçirdik" diyen Cıngı, "Daha sonraki dönemde yoğun sokağa çıkma kısıtlamaları ve kayak merkezlerinin kapatılması gibi kararlar alındı. Her ne kadar günü birlik misafirler hafta sonlarında Erciyes'e gelemedilerse de özellikle şehir dışından ve yurtdışından charter seferler ile gelen misafirlerimiz Erciyes'te çok verimli ve güzel bir sezon geçirmemize vesile oldu. Otellerimizin doluluk oranları çok yüksek oranda seyretti. Kiralama, kafeterya ve restoran gibi işletmelerimizi gayet başarılı ve mutlu bir sezon geçirdi. 2019-2020 kışıyla 2020-2021 kışı arasında gelen ziyaretçi sayısı, Erciyes'te dönen ekonomik şartlar ve işletmelerimizin mutluluğu açısından çok fazla bir fark yaşamadık. Güzel ve başarılı bir kış geçirdik" şeklinde konuştu. - KAYSERİ