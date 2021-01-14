Pandemi estetik ameliyatları katladı - Son Dakika

Pandemi estetik ameliyatları katladı

14.01.2021 22:12
Pandemi estetik ameliyatları katladı, System.String[]

Almanya'da pandemi döneminde pek çok sektör zarar ederken, estetik ameliyatlarda büyük artış oldu.

Almanya'da pandemi döneminde pek çok sektör zarar ederken, estetik ameliyatlarda büyük artış oldu. En büyük rağbet kapanma nedeniyle kilo alanlardan.Frankfurtlu plastik cerrah Dennis vom Heimburg 28 yıllık hekim. Her yıl yaklaşık bin kişinin ameliyat veya tedavi amacıyla kendisine geldiğini anlatıyor. "Pandemi döneminin kazananı" olarak nitelenmek hoşuna gitmese de koronavirüsün yayıldığı dönemde estetik ameliyatlara ilginin hissedilir ölçüde arttığını belirtiyor. 65 yaşındaki hekim, önceki döneme göre pandemi sürecinde özellikle çalışanlardan çok sayıda kişinin kendisine geldiğini aktarıyor. "Eskiden sadece şu gün olabilir, aksi takdirde olmaz ya da seneye tekrar gelirim diyen pek çok vardı" sözleriyle son aylarda edindiği tecrübeyi anlatıyor.

Dr. von Heimburg, sözünü ettiği kesimin virüs tehlikesi nedeniyle gelmekten imtina edenlerden çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Tatil iptal olduğu için para ameliyata aktarılıyor

Uzun yıllar Almanya Estetik ve Plastik Cerrahi Hekimleri Birliği'nin başkanlığını da yapan von Heimburg, kendisine son dönemde gelenlerin "Kapanmadan yenilenmiş olarak çıkmak istiyorum, zaten spor da yapamıyorum" veya "Korona döneminde tek kuruş harcamıyoruz. Tatil için ayırdığımız para da duruyor. Ondan dolayı iyi bir zamanlama" gibi gerekçeleri dile getirdiğini aktarıyor.

Pandeminin en fazla ilgi göreni yağ aldırma

Almanya'da göğüs ameliyatı ve burun düzeltme, botoks veya hiyalörik asit enjekte etme gibi estetik müdahalelere ilgi 2019 yılında neredeyse yüzde sekiz oranında artış kaydetti ve 83 bine ulaştı. Pandeminin damgasını vurduğu 2020'de ise bu rakamın 100 bin eşiğini aşacağı tahmin ediliyor.

Muhtemelen koronanın da etkisiyle en fazla artış yağ aldırma ameliyatlarında yaşanıyor. Evde çalışanların çoğu az hareket ediyor ve kilo alıyor. Bu da bazı kişilerin koşmak yerine kolay olanı seçip, bıçak altına yatmaya karar verdiğini, bunun için 5 bin euroyu gözden çıkardığını gösteriyor.

Hayati riskleri var

Almanya'da 2018 ve 2019 yıllarında Düsseldorf'ta bıçak altına yatan iki kadın hayatını kaybetmişti. İki kadına "Brezilya tipi kalça kaldırma" ameliyatı yapan hekim ölümle sonuçlanan yaralamaya yol açmaktan ömür boyu meslekten men edildi.

Estetik cerrahlık kavramı Almanya'da resmi olarak koruma altına alınmış bir meslek tanımı değil. Çene cerrahları da teorik olarak meme büyütme ameliyatı yapabiliyor. Oysa bu tür ameliyatların uzun bir eğitim ve yıllara dayanan tecrübe ile yapılması gerekiyor.

Maske zounluluğunun etkisi de çok

Moser Kliniklerinin direktörü Kristian Limbach, ciddi olarak icraa edilen estetik cerrahiye güvenin var olduğunu söylüyor ve pandemi döneminde insanların kendini optimize etme isteğinin arttığını iddia ediyor. Bunun sorumlusunun maske olduğunu da kaydeden Limbach, insanların yüzünün büyük bir kısmının kapalı olduğunu, yüze dair optik pek çok bilginin algılanmadığını kaydediyor ve bu durumda da özellikle dikkat edilen gözlerdeki herhangi bir detayın daha çok dikkat çektiğini aktarıyor. "Dolayısıyla da çok sıklıkla göz bölgesinin gerdirilmesiyle daha genç bir görünüm isteniyor" diye devam ediyor. İlaveten maskenin kızarıklık ve morluklar ile şişmeleri de örttüğünden müdahaleye ilginin artış gördüğünü belirtiyor. Temas ve mesafe kuralları nedeniyle, estetik müdahalelerin zaten daha az farkedildiğinin de altını çiziyor.

Almanya Estetik ve Plastik Cerrahi Hekimleri Birliği'nin (VDÄPC) verilerine göre estetik için masaya yatanların yaklaşık yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor. Geri kalan kısmını da toplumun farklı kesimlerinden insanların oluşturduğu bildiriliyor. Hekim Limbach, "Gelenler arasında yıllarca mutfakta çalışıp para biriktirmiş ve kulaklarını düzelttirmek isteyenler de var, yüksek okul profesörleri, zenginler, televizyon dünyasından veya gece hayatından insanlar. Hatta Katolik ve Protestan papazlar da vardı" diyor.

Jürgen Klopp da saç ektirmişti

Limbach'a göre pek çok insan ölçülü ve abartısız şekilde optik açıdan genç görünmeyi istiyor. "Korona pandemisi bunu hızlandırıyor" diyor Limbach. Almanya'da son yıllarda estetik müdahalelerin tabu olmaktan da çıkmaya başladığını da belirten Limbach, artık daha açık şekilde bu konuda konuşulduğunu da söylüyor.

Korona pandemisinden çok daha önce ünlü futbol antrenörü Jürgen Klopp da saç ektirmiş ve bunu gizlemeye gerek de görmemişti. Klopp, müdahaleden sonra yaptığı bir basın toplantısında "Ne olmuş yani. Ne güzel görünüyor" demişti diye belirtiyor hekim Limbach ve o zamandan beri Almanya'da estetik ameliyatlar hakkında daha kolay konuşulduğunu iddia ediyor.

Oliver Pieper

(c)

Pandemi estetik ameliyatları katladı

Koronavirüs, Plastik, Almanya, Estetik, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Pandemi estetik ameliyatları katladı - Son Dakika Dünya


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