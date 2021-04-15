PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ - Son Dakika

PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ

15.04.2021 10:03

PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİEsma MURAT - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) -PANDEMİ nedeniyle eve kapanan ve sosyalleşemeyen çocukları masallarla buluşturan İstanbul Masal Okulu, bazen online bazen de yüzyüze etkinliklerini sürdürüyor.

PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ

Esma MURAT - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) -PANDEMİ nedeniyle eve kapanan ve sosyalleşemeyen çocukları masallarla buluşturan İstanbul Masal Okulu, bazen online bazen de yüzyüze etkinliklerini sürdürüyor. İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Özgür Aras Tüfek "Çocuklarımız pandemi ile birlikte bir sanal ortam ile çok daha fazla iç içe girdi. Çocuklar artık arkadaş toplantılarını, derslerini, hatta oyunlarını bile sanal ortamda gerçekleştirir oldu. Masallar ise tam da bu noktada çocuklara bir alternatif oluyor. İstanbul Masal Okulu'na gelen çocuklar hayallerini konuşuyor, masalları birlikte var ediyor" dedi.

Pandemi nedeniyle uzun süre evlerde kalan ve sosyalleşemeyen çocuklar yaşlarına uygun bir etkinlikte bir araya geliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul'u Okuyorum Projesi kapsamında kurduğu İstanbul Masal Okulu, pandemi sürecinde bazen online bazen de yüz yüze faaliyetlerini sürdürüyor. Üsküdar Validebağ Korusu'nda bulunan İstanbul Masal Okulu ile çocuklar masalların sihirli dünyasında bir yolculuğa çıkıyor. Birçok öğretmene proje kapsamında masal anlatıcılığı eğitimleri verdiklerini söyleyen İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Özgür Aras Tüfek, "İstanbul Masal Okulu, projesi 2,5 yıl önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında gerçekleşen bir proje. Amacımız okullarda, kütüphanelerde öğretmenlerimizin masal anlatmasını sağlamak. Proje kapsamında birçok öğretmene masal anlatıcılığı eğitimleri verdik. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz ile bir masal okulu kurduk. Bu süreçte masal okulumuzda her gün öğrencilerimizi ağırladık. Yine pandemi ile online masal anlatılarımız devam ediyor. Çatalca'da bir masal okulu kuruldu. Çok yakında Şile'de de bir masal okulumuz hizmete açacağız" dedi.

"ÇOCUKLAR MASALLARI BİRLİKTE VAR EDİYOR"

Özellikle son bir senedir pandemi nedeniyle çocukların içinde bulunduğu durumun üzücü olduğunu belirten Tüfek, "Çocuklarımız pandemi ile birlikte bir sanal ortamla daha da iç içe girdi. Çocuklar arkadaş toplantılarını, derslerini hatta oyunlarını bile sanal ortamda gerçekleştiriyor oldu. Masallar tam da bu nokta da çocuklara bir alternatif oldu. İstanbul Masal Okulu'na gelen çocuklar hayallerini konuşuyor, masalları birlikte var ediyor" diye konuştu.

"MASAL ÇOCUĞA HİÇBİR BİLGİSAYAR OYUNUNUN VEREMEYECEĞİ GERÇEKLİĞİ SUNUYOR"

Masalın çocuklar üzerinde sayısız faydaları olduğunu vurgulayan Tüfek, "Masallar çocuklarda empati yeteneğini geliştiriyor, hayal gücü ile her şeyin gerçekleşebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda masallar çocukların dil becerilerini geliştiriyor. Okuma, anlama, dinleme ve yazma becerilerine bire bir katkı sağlıyor. İnsanlara 'masal anlatıyoruz' dediğimizde ne masalı gibi tepkiler alıyoruz. Dijitalleşmenin bu kadar uç noktalara ulaştığı bugünlerde çocukları bir masalın etrafında toplanmak biraz imkansız gibi geliyor. Aileler, 'Yok benim çocuğum masal dinlemez' diye yaklaşıyor. Ama inanın ki hep tam tersi oluyor. Ailesi tarafından dinlemez denilen çocuklar masal çemberinde en dikkatli dinleyen çocuklar oluyor. Çünkü masalın içerisindeki o serüvende çocuk yolculuk yapıyor. Masal çocuğa hiçbir bilgisayar oyununun veremeyeceği gerçekliği sunuyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR PANDEMİ DÖNEMİNDE YALNIZ VE BAĞSIZ KALDI"

Ailelere tavsiyede bulunan Tüfek, "Çocuklar pandemi döneminde yalnız ve bağsız kaldı. Aileler pandemi sürecinde masalları çocuklarıyla bir bağ kurmak için bir araç olarak görebilir" dedi.

"MASALLAR ÇOCUKLARA PANDEMİ DÖNEMİNDE BİR NEFES OLUYOR"

Masalın pandemi sürecinde çocuklara bir nefes olduğunu söyleyen İstanbul Masal Okulu Koordinatörlerinden Özlem Yılmaz, "Masalların çocukların dünyasına çok büyük katkısı olduğuna şahitlik ediyoruz. Masalları bir duygular yolculuğu olarak ele alabiliriz. Çünkü masallarda bir kahraman var kahraman bir yolculuğa çıkıyor ve bu yolculukta birtakım zorluklarla karşılaşıyor. Çocuklarda bu masalları dinlerken kendilerini kahraman yerine koyuyor" dedi.

9 YAŞINDAKİ ECEM: MASAL OKULUNU SEVİYORUM

İstanbul Masal Okulları'nın evi gibi olduğunu belirten 9 yaşındaki Ecem Çelik, "Masalı çok beğendim, oldukça güzeldi. Masal okulunu seviyorum. Çünkü masalları çok güzel ve bizi gerçekten eğlendiriyor. Burada olan kişiler de çocukları çok seviyor. Bugün dinlediğim masal beni çok etkiledi. Tilkinin bir sürü zorluklardan geçip yaşadıklarından ders çıkarmaya çalıştım" diye konuştu.

PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ
PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ

milli eğitim bakanlığı, Özgür Aras, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİ ETKİSİNE KARŞI ÇOCUKLARA MASAL TERAPİSİ - Son Dakika


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